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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از کشف ۱۰ حلقه مار افعی دمعنکبوتی قاچاق خبر داد که بهصورت مخفیانه در بستههای تخمه آفتابگردان جاسازی شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در پی تماس فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و اعلام موضوع به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری، مأموران این یگان با هماهنگی پلیس امنیت فرودگاه امام خمینی (ره) در محل حاضر شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در جریان بررسی های انجام شده، ۱۰ حلقه مار افعی دم عنکبوتی که به صورت غیرمجاز و به صورت مخفیانه در بسته های تخمه آفتابگردان جاسازی شده بودند، کشف و ضبط شدند.
شایسته ادامه داد: پس از انجام اقدامات قانونی و حفاظتی لازم، مارهای کشف شده به منظور نگهداری و انجام بررسی های تخصصی به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان منتقل و تحویل این مرکز شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تأکید کرد: مقابله با قاچاق حیات وحش و جلوگیری از جا به جایی غیرمجاز گونه های جانوری از اولویت های یگان حفاظت محیط زیست است و اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت دنبال می شود.