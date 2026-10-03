به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در پی تماس فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و اعلام موضوع به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری، مأموران این یگان با هماهنگی پلیس امنیت فرودگاه امام خمینی (ره) در محل حاضر شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بررسی‌ های انجام‌ شده، ۱۰ حلقه مار افعی دم‌ عنکبوتی که به‌ صورت غیرمجاز و به‌ صورت مخفیانه در بسته‌ های تخمه آفتابگردان جاسازی شده بودند، کشف و ضبط شدند.

شایسته ادامه داد: پس از انجام اقدامات قانونی و حفاظتی لازم، مارهای کشف ‌شده به ‌منظور نگهداری و انجام بررسی ‌های تخصصی به مرکز بازپروری حیات ‌وحش پارک پردیسان منتقل و تحویل این مرکز شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تأکید کرد: مقابله با قاچاق حیات‌ وحش و جلوگیری از جا به‌ جایی غیرمجاز گونه‌ های جانوری از اولویت‌ های یگان حفاظت محیط زیست است و اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت دنبال می‌ شود.