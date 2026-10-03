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رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به حضور و نقش بسیج در عرصههای مختلف، بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و تجاوزات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: اقدامات حقوقی انجامشده، از اخذ وکالت تا برگزاری جلسات دادگاه، باید تا رسیدن به نتیجه قطعی ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی خندانی در آئین قدردانی ازفعالان نبرد حقوقی شمایت علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: بسیج در طول سالهای گذشته در عرصههای مختلف، از حوادثی مانند سیل، زلزله و کرونا گرفته تا مسائل و چالشهای کشور، همواره در میدان حضور داشته است.
خندانی افزود: در جریان جنگها و تجاوزات اخیر به کشور نیز در کنار حضور در عرصههای مختلف، لازم بود در جبهه حقوقی نیز اقدامات لازم انجام شود و موضوعات و حقوق تضییعشده پیگیری شود.
رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: این اقدامات از اخذ وکالت و ثبت دادخواستها تا برگزاری جلسات دادگاه ادامه داشته و لازم است پیگیریهای حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی نیز دنبال شود.
رئیس کانون سردفتران کشور تأکید کرد: حتی اگر برخی مراجع بینالمللی در حال حاضر همراه ما نباشند، وظیفه ما این است که اقدامات حقوقی خود را انجام دهیم و از وظیفه ذاتی خود در پیگیری این موضوعات کوتاهی نکنیم.