وی با اشاره به دغدغه شهرداران درباره تأمین نیروی انسانی، اظهار کرد: سال گذشته آزمون استخدامی برگزار شد و حدود ۵۰۰ نفر در شهرداری‌های استان جذب شدند و برای سال جاری نیز روند جذب نیرو ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی همچنین درباره تأمین تجهیزات شهرداری‌ها گفت: در سال گذشته اعتبارات حوزه تجهیزات و منابع انسانی شهرداری‌های شهرستان‌های استان، به جز مشهد، حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.

قامتی ادامه داد: منابع اعتباری اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور نیز بر اساس شاخص‌های مشخص توزیع می‌شود و در حال حاضر رضایت نسبی شهرداری‌ها از این نحوه تخصیص وجود دارد.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده در پنج سال آینده تلاش می‌کنیم فاصله موجود در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات شهرداری‌ها کاهش پیدا کند و به شرایط مطلوب برسیم.