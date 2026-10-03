همزمان با هفته فراجا
برگزاری پویش «خرید امن» در خراسان رضوی
ششمین پویش سراسری خرید امن با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» همزمان با سراسر کشور در خراسان رضوی آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش استفاده شهروندان از فروشگاهها و بسترهای اینترنتی، پویش «خرید امن» با هدف ارتقای سواد سایبری، ترویج و آگاهیبخشی خرید پیش از واریز، پیشگیری از کلاهبرداریهای مرتبط با خریدهای اینترنتی و ارتقا قدرت تشخیص شهروندان از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه سال جاری همزمان با هفته فراجا برگزار میشود.
سرهنگ مرتضی حقی شهری، افزود: از ابتدای سال بیش از ۸۲ هزار تماس به مرکز فوریتهای پلیس فتا گرفته شده و حدود ۸ هزار پرونده با افزایش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تشکیل شده است.
وی گفت: ۲۲۰ میلیارد ریال مبلغ مسدودی توسط مجرمان از حساب مردم از ابتدای سال برداشت شد که در ساعات اولیه حساب مجرمان توقیف و مبلغ به حساب مردم برگردانده شد و در این رابطه هزار ۸۰۰ مجرم دستگیر شدند که این تعداد نیز نسبت به مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: در این پویش، راهکارهای شناسایی فروشگاهها و صفحات معتبر، توجه به درگاههای پرداخت، خودداری از اعتماد به تبلیغات فریبنده و لینکهای ناشناس و همچنین روشهای پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی به شهروندان آموزش داده خواهد شد.
این مقام انتظامی افزود: شهروندان باید پیش از انجام هرگونه خرید اینترنتی باید اعتبار فروشنده و آدرس سایت را بررسی و از پرداخت وجه از طریق لینکها و درگاههای مشکوک خودداری کنند. همچنین توصیه میشود از واریز وجه کامل به فروشندگان ناشناس، بهویژه در معاملات شبکههای اجتماعی، پرهیز شود.
سرهنگ حقی شهری در پایان با اشاره به شعار این پویش، «قبل از پرداخت، بررسی کن»، از شهروندان خواست پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، چند لحظه برای بررسی اعتبار فروشنده و صحت اطلاعات اختصاص دهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.