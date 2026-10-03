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تیم ملی والیبال ایران در فینال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل ژاپن پیروز و به نشان طلای این رقابتها رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهاردهمین و آخرین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳:۵۰ امروز (شنبه ۱۱ مهر) در دیدار فینال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف تیم ملی ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید و شاگردان پیاتزا نوزدهمین نشان طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را برای کاروان ایران به دست آوردند.
این چهارمین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در این رقابتهاست.