پیشرفت فیزیکی طرح قطار شهری اصفهان - بهارستان در مجموع به مرز ۶۰ درصد رسیده و پرونده عملیات سنگین حفاری و احداث تونل به طور کامل بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان ظهر امرو در نشست بررسی وضعیت طرح‌های ریلی استان اصفهان که با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،با انتقاد از طولانی شدن روند احداث متروی بهارستان، تکمیل این ابرطرح شهری را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای امنیت و امید اجتماعی دانست.

مهدی جمالی‌نژاد با گریزی به سابقه دو دهه‌ای این طرح گفت: از دهه ۸۰ که مسئولیت حوزه عمرانی استان را بر عهده داشتم، استراتژی توسعه متوازن بر پایه ایجاد شبکه‌های ریلی منسجم میان مادرشهر اصفهان و شهر‌های جدید شکل گرفت؛ چراکه فلسفه وجودی شهر‌های جدید، جذب سرریز جمعیتی است و این هدف بدون حمل‌ونقل سریع و ارزان، هرگز محقق نخواهد شد.

جمالی‌نژاد افزود: مردم بهارستان سال‌هاست که بارِ وعده‌ها را به دوش کشیده‌اند. امروز برای بازگرداندن امید به این شهروندان، نیازی به گزارش‌های تکراری نیست، بلکه باید خبر‌های «عملیاتی» و «زمان‌بندی‌شده» شنیده شود. افتتاح مترو، تزریق مستقیمِ امید به کالبد اجتماعی این شهرهاست و باید این نگاه به عنوان راهبرد اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتظار برای تعیین تکلیفِ «زمان و منابع»

وی با تأکید بر اینکه دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است، ادامه داد: از معاونان وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود این سفر و مذاکرات، سرنوشت متروی اصفهان ـ بهارستان را به صورت شفاف روشن کند. ما به دنبال یک نقشه راه عملیاتی هستیم که در آن، منابع مالی دقیق، پیمانکاران مسئول و زمان‌بندیِ نهاییِ افتتاح بدون هیچ‌گونه ابهامی مشخص شده باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان هم در این نشست با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی طرح اتصال ریلی بهارستان به خط یک متروی اصفهان، از پایان عملیات حفر تونل و تکمیل به زودی زیرسازی خبر داد.

محمدمهدی احمدی با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح قطار شهری اصفهان ـ بهارستان افزود: عملیات اجرایی این طرح راهبردی به طول ۱۵ کیلومتر، در امتداد خط یک متروی اصفهان از سال ۱۳۹۰ آغاز شده که حدود ۱۰ کیلومتر آن در قالب سازه زیرزمینی و تونلی و حدود ۵ کیلومتر دیگر به صورت روباز طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به جانمایی سه ایستگاه سپاهان‌شهر، راه‌آهن و بهارستان در این محور افزود: طراحی شبکه به گونه‌ای است که علاوه بر خدمت‌رسانی به ساکنان جنوب اصفهان و شهر جدید بهارستان، در ادامه به خطوط ریلی سراسری کشور نیز متصل خواهد شد و نقشی محوری در پدافند غیرعامل و شبکه یکپارچه حمل‌ونقل استان ایفا خواهد کرد.

پایان حفاری و پیشرفت ۹۸ درصدی زیرسازی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با تشریح آخرین جزئیات فنی عملیات گفت: پیشرفت فیزیکی مجموع طرح هم‌اکنون به مرز ۶۰ درصد رسیده و پرونده عملیات سنگین حفاری و احداث تونل به طور کامل بسته شده است. همچنین در بخش زیرسازی به پیشرفت ۹۸ درصدی دست یافته‌ایم که با قرارداد‌های فعلی، حداکثر ظرف یک تا دو ماه آینده به اتمام قطعی می‌رسد.

احمدی ادامه داد: در بخش روسازی و اجرای ریل‌گذاری نیز پیشرفت کار به ۷۳ درصد رسیده است. در طول یک سال اخیر با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی موفق شدیم قرارداد‌هایی به ارزش بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با شرکت‌های مجری منعقد کنیم که اخیراً ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات ماده ۵۶ بانک ملت جذب و به شریان مالی کارگاه‌ها تزریق شده است.

آخرین وضعیت ایستگاه‌های راه‌آهن و بهارستان

وی در تشریح فرایند ساخت ایستگاه‌های این خط ریلی تاکید کرد: عملیات عمرانی ایستگاه راه‌آهن با انعقاد قراردادی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا بوده و هم‌اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در خصوص ایستگاه پایانی (بهارستان) نیز بازنگری طرح‌ها پایان یافته و اسناد مناقصه آماده است؛ به طوری که در صورت تضمین منابع مالی، تشریفات جذب و استقرار پیمانکار ظرف مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.

تجهیزات الکترومکانیکال؛ گلوگاه اصلی افتتاح طرح

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گلوگاه حیاتی برای بهره‌برداری از طرح را بخش متروسیستم دانست و تأکید کرد: شرح خدمات و اسناد بخش تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ۹۰ درصد آماده است. برای تأمین این ادوات سه سناریوی فنی تدوین شده که در کمینه‌ترین حالت، نیازمند ۲۲.۶ میلیون یورو منابع ارزی است.

احمدی مجموع نیاز مالی برای خرید و نصب کامل تأسیسات و سامانه‌های کنترلی را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: تاکنون حدود ۹۷۰ میلیارد تومان از تعهدات طرح از محل اعتبارات داخلی شرکت عمران شهر‌های جدید و ظرفیت‌های ماده ۵۶ پوشش داده شده و در حال حاضر رایزنی‌ها برای تصویب بسته حمایتی ۳ هزار میلیارد تومانی در مرحله حساسی قرار دارد که تسریع در ابلاغ آن حیاتی است.

وی با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات قطره‌چکانی تملک دارایی تاکید کرد: هرچند ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند، اما ابعاد این ابرطرح نیازمند نمونه‌های حمایتی کلان، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌های سنواتی سال‌های آینده و تداوم تسهیلات ماده ۵۶ است تا این ابرطرح از کار‌های ساختمانی عبور کرده و وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم صبور بهارستان شود.