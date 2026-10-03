طنین «لبیک یا خامنه‌ای» در استان مرکزی؛ حضوری که پشتوانه رزمندگان اسلام شد

مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت تجدید میثاق کردند و با نمایش وحدت و همبستگی، پیام حمایت خود را به رزمندگان اسلام رساندند.