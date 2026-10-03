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مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت تجدید میثاق کردند و با نمایش وحدت و همبستگی، پیام حمایت خود را به رزمندگان اسلام رساندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی با تأکید بر حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و زیادهخواهیهای دشمنان، اعلام کردند ملت ایران همواره پشتیبان نظام اسلامی، ولایت و رزمندگان اسلام خواهد بود و اجازه نخواهد داد دشمنان در اراده این ملت خللی ایجاد کنند.