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برنامههای «شهر امن» با حضور رئیس پلیس راهور تهران، «تهران ۲۰»، با بررسی اقدامات پلیس پایتخت در کاهش سرقت، تصادفات و جرائم و «عکس نگار» با روایت فرزندان شهدای پلیس از پدران آسمانیشان، از شبکههای تهران و دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سید ابوالفضل موسویپور»، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، به مناسبت هفته فراجا، یکشنبه ۱۲ مهر ساعت ۶:۲۰ مهمان برنامه «شهر امن» میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در این برنامه ضمن تشریح اقدامات و طرحهای ویژه پلیس راهور در نیمه اول سال و بررسی آمار تخلفات و تصادفات ۶ ماهه ابتدایی سال، به اقدامات این پلیس در مهر سال جاری بهویژه در حوزه بازگشایی مدارس و کاهش ترافیک پایتخت میپردازد.
برنامه «شهر امن» به تهیهکنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
به مناسبت آغاز هفته فراجا، بررسی اقدامات پلیس پایتخت در کاهش سرقت، تصادفات و جرائم و همچنین پیام تجمعات شبانه و رزمایش «جانفدا»، موضوع گفتوگوی امشب برنامه «تهران ۲۰» است.
سردار «عباسعلی محمدیان»، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در میز «شهران» به بررسی اقدامات پلیس پایتخت در خصوص کاهش سرقت، تصادفات و انواع جرائم و همچنین طرح جمعآوری معتادان متجاهر می پردازد.
همچنین «ساسان زارع»، سخنگوی پویش مردمی «جانفدا»، در میز «بلوار فرهنگ» با نگاهی به حوزههای سیاسی و اجتماعی، به بررسی رصد تجمعات شبانه، پیام این تجمعها برای دشمنان، تأثیر آن بر عملکرد مسئولان و استمرار تجمعات شبانه در پایتخت خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
همزمان با آغاز هفته فراجا، شبکه دو با پخش مجموعه برنامهی «عکس نگار»، به استقبال روایتهای ماندگار از فرزندان شهدای پلیس میرود.
این برنامه، قاب تصویر رویش یادگارانی است که حضور پدران شهیدشان را همچنان در تپش جان سرزمین حس میکنند. «عکس نگار» در هر قسمت با یکی از فرزندان دلاورمردان پلیس به گفتوگو مینشیند. مهمانان این برنامه در فضایی سرشار از عاطفه و حماسه، از خاطرات، ویژگیهای اخلاقی و یادگارهای بهجامانده از پدران آسمانیشان میگویند، روایتی که پیوند عمیق و همیشگی میان فرزندان و پدران شهید را ترسیم میکند.
این مجموعه تلاش دارد تا از دریچهی نگاه استوار فرزندانِ شهدا، تصویری متفاوت و صمیمی از زندگی مدافعان امنیت ارائه دهد، تصویری که نشان میدهد میراث ایثارگری و ایستادگی، در جان فرزندان این مرز و بوم زنده است و راه پدران همچنان پررهرو باقی میماند.
مجموعه هفتقسمتی «عکس نگار»، کاری از معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا (مرکز هنری رسانهای «رسا»)، همزمان با هفته فراجا، هر روز ساعت ۱۴:۱۵، از شبکه دو پخش می شود.