جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود جایگاه زنان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این نشست که در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی رشت برگزار شده بود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: حضور و نقش‌آفرینی مردم به ویژه بانوان در شرایط جنگی بی بدیل بود و بسیاری از افراد در ادامه مسیر فرماندهان، رزمندگان وخانواده‌ها، در میدان حاضر شدند وخدمتگزارانی همچون کارکنان دولت در این شرایط برای ایجاد امید و آرامش در جامعه شبانه و روز تلاش کردند.

پروین داد اندیش با اشاره به ظرفیت گسترده زنان در اداره‌ی کشور افزود: امروز فرصتی ارزشمند برای حضور و فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف ایجاد شده و نگاه ما به حوزه زنان باید یک نگاه راهبردی باشد.

وی با اشاره به شرایط حوزه انرژی و ضرورت مدیریت مصرف گفت: شرایط انرژی کشور بسیار حساس است و استان‌های شمالی نیز در صورت نداشتن مدیریت مصرف و صرفه‌جویی با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، به فعالیت حدود ۶۷۰ مشاور زن در دستگاه‌های مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: در این مجموعه، ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی زنان در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود چگونه می‌توان از ظرفیت زنان، به‌ویژه زنان خانه‌دار، برای حل مسائل کشور استفاده کرد.

داداندیش با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان و به‌ویژه دختران تحصیل‌کرده افزود: برای ایجاد اعتماد جوانان به ویژه زنان و زمینه اثرگذاری آنان در جامعه باید با برنامه ریزی از ظرفیت نسل جوان و تحصیل کرده برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی بهره گرفت.

زینب نعمت زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان هم با بیان اینکه امروز تعدادی از فرمانداران و مدیران کل استان گیلان از بانوان هستند گفت: حضور بانوان در جایگاه مدیریی گیلان، نشان‌دهنده توانمندی زنان است و باید تلاش کنیم این مسیر با تکیه بر شایسته‌سالاری استمرار پیدا کند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین امروز از کتابخانه مرکزی رشت بازدید و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کتابخانه‌ها در مسیر توانمندسازی زنان و تقویت نهاد خانواده تأکید کرد.