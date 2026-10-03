معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به سابقه ۱۵ ساله نظام اعتباربخشی در کشور، بر گذار از مرحله ارزیابی امکانات و تجهیزات به سمت سنجش فرآیند‌ها و کیفیت خدمات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید سجاد رضوی، در آیین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور و همایش ملی ارزیابان اعتباربخشی با مرور سیر تکاملی ۱۵ ساله اعتباربخشی در کشور گفت: این مسیر از مرکز نظارت و اعتباربخشی و با بررسی‌های اولیه‌ای، چون حضور یا نبود تجهیزات آغاز شد؛ اما امروز وارد سنجش فرآیند‌ها شده‌ایم که پیچیده‌ترین و مهم‌ترین بخش ارزیابی است تا مشخص شود هر بیمارستان فارغ از امکانات پایه، تا چه میزان از توان کیفی خود برای تحقق استاندارد‌ها بهره برده است.

استقلال، بی‌طرفی و تخصص؛ ارکان کار ارزیاب

با تأکید بر اینکه کار ارزیابی به دانش و تجربه بالا نیاز دارد، گفت: ارزیاب باید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، مرکز یا شهرستان بودن بیمارستان و بدون تأثیرپذیری از حواشی، صرفاً فرآیند‌ها را بی‌طرفانه بسنجد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجارب ارزیابان بازنشسته و ظرفیت بخش‌های غیردولتی مورد تأیید وزارت بهداشت برای آموزش و تقویت ارزیابی تأکید کرد.

نظارت‌های سرزده و مشوق‌های ویژه برای بیمارستان‌های برتر

رضوی از اجرای نظارت‌های موازی خبر داد و تصریح کرد: در کنار ارزیابی‌های جامع دوره‌ای، بازدید‌های سرزده، دوره‌ای و مبتنی بر شکایات نیز در دستور کار است. همچنین با پیشنهاد معاونت درمان و در صورت تأیید وزیر بهداشت، بسته‌های تشویقی برای بیمارستان‌های حائز رتبه‌های برتر و عالی در نظر گرفته خواهد شد تا رقابت سازنده‌ای برای ارتقای خدمات شکل گیرد.

لزوم رفع دغدغه‌های معیشتی و اداری ارزیابان

وی با اشاره به مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت حق‌الزحمه ارزیابان خاطرنشان کرد: متأسفانه دریافتی ارزیابان در بخش دولتی ناچیز بوده و با تأخیر پرداخت می‌شود. ارزیابان در نظام‌های سلامت دنیا بالاترین جایگاه درآمدی را دارند؛ چراکه کار حساس و خطیری به عهده دارند. باید شرایطی فراهم شود که ارزیاب با کمترین دغدغه اداری و مالی، تمام تمرکز خود را روی نظارت کیفی بگذارد.

کاهش خطای پزشکی، صیانت از اعتماد عمومی و حمایت روانی از کادر درمان

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نتایج مثبت رضایت‌سنجی در بخش‌های بستری کشور گفت: اعتماد مردم به جامعه پزشکی یک سرمایه بزرگ است و اعتباربخشی باید خطا‌های پزشکی را به حداقل رسانده و طول مدت بستری غیرضروری را کم کند.

وی به فشار روحی شدید ناشی از خطا‌های پزشکی بر کادر درمان اشاره کرد و افزود: کادر درمان با جان‌فشانی به بیماران خدمت می‌کنند و وقوع خطا روحیه آنان را مت.أثر می‌سازد؛ از این رو حمایت‌های روانی از پرسنل در کنار پیگیری پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها اولویت دارد و با وجود شرایط خاص کشور، هرگز از «کیفیت، ایمنی بیمار و رضایت مردم» کوتاه نخواهیم آمد.