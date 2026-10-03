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معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به سابقه ۱۵ ساله نظام اعتباربخشی در کشور، بر گذار از مرحله ارزیابی امکانات و تجهیزات به سمت سنجش فرآیندها و کیفیت خدمات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید سجاد رضوی، در آیین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستانهای کشور و همایش ملی ارزیابان اعتباربخشی با مرور سیر تکاملی ۱۵ ساله اعتباربخشی در کشور گفت: این مسیر از مرکز نظارت و اعتباربخشی و با بررسیهای اولیهای، چون حضور یا نبود تجهیزات آغاز شد؛ اما امروز وارد سنجش فرآیندها شدهایم که پیچیدهترین و مهمترین بخش ارزیابی است تا مشخص شود هر بیمارستان فارغ از امکانات پایه، تا چه میزان از توان کیفی خود برای تحقق استانداردها بهره برده است.
با تأکید بر اینکه کار ارزیابی به دانش و تجربه بالا نیاز دارد، گفت: ارزیاب باید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، مرکز یا شهرستان بودن بیمارستان و بدون تأثیرپذیری از حواشی، صرفاً فرآیندها را بیطرفانه بسنجد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجارب ارزیابان بازنشسته و ظرفیت بخشهای غیردولتی مورد تأیید وزارت بهداشت برای آموزش و تقویت ارزیابی تأکید کرد.
رضوی از اجرای نظارتهای موازی خبر داد و تصریح کرد: در کنار ارزیابیهای جامع دورهای، بازدیدهای سرزده، دورهای و مبتنی بر شکایات نیز در دستور کار است. همچنین با پیشنهاد معاونت درمان و در صورت تأیید وزیر بهداشت، بستههای تشویقی برای بیمارستانهای حائز رتبههای برتر و عالی در نظر گرفته خواهد شد تا رقابت سازندهای برای ارتقای خدمات شکل گیرد.
وی با اشاره به مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت حقالزحمه ارزیابان خاطرنشان کرد: متأسفانه دریافتی ارزیابان در بخش دولتی ناچیز بوده و با تأخیر پرداخت میشود. ارزیابان در نظامهای سلامت دنیا بالاترین جایگاه درآمدی را دارند؛ چراکه کار حساس و خطیری به عهده دارند. باید شرایطی فراهم شود که ارزیاب با کمترین دغدغه اداری و مالی، تمام تمرکز خود را روی نظارت کیفی بگذارد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نتایج مثبت رضایتسنجی در بخشهای بستری کشور گفت: اعتماد مردم به جامعه پزشکی یک سرمایه بزرگ است و اعتباربخشی باید خطاهای پزشکی را به حداقل رسانده و طول مدت بستری غیرضروری را کم کند.
وی به فشار روحی شدید ناشی از خطاهای پزشکی بر کادر درمان اشاره کرد و افزود: کادر درمان با جانفشانی به بیماران خدمت میکنند و وقوع خطا روحیه آنان را مت.أثر میسازد؛ از این رو حمایتهای روانی از پرسنل در کنار پیگیری پرداخت مطالبات بیمارستانها اولویت دارد و با وجود شرایط خاص کشور، هرگز از «کیفیت، ایمنی بیمار و رضایت مردم» کوتاه نخواهیم آمد.