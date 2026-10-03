به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علینژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در مقابل دادگستری شهرستان مهاباد، دادستان مهاباد و یگان حفاظت دادگستری در سریعترین زمان ممکن به موضوع ورود کرده و در همان لحظات اولیه عامل تیراندازی دستگیر می‌شود.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد فردی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت چندین نفر نموده که بر اثر آن یک نفر از حاضرین در محل فوت نموده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده معین شد طرفین درگیر مربوط به پرونده قتل در دادگستری مهاباد می‌باشد که در حال رسیدگی می باشد و در روز حادثه دو طرف در مقابل دادگستری با هم برخوردند که منجر به وقوع حادثه مزبور شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: متهم دستگیر شده تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و تحقیقات مقدماتی آغاز شد.