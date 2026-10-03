به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛سید مرتضی میری در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوه افزود: با هشدار نسبت به احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در بخش‌هایی از استان مرکزی، پاک‌سازی مسیل‌ها، بررسی سازه‌های تقاطعی و استقرار ماشین‌آلات در نقاط حساس باید پیش از وقوع بارش‌ها انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت جدی گرفتن پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار کرد: پدیده ال‌نینو از دهه‌های گذشته در ایران آثار خود را به شکل‌های مختلف از جمله بارش، تغییرات شدید دمایی، گرما و سرما نشان داده و نباید تصور کرد که آثار آن الزاماً در همه سال‌ها به یک شکل بروز می‌کند.

میری افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، بخش قابل توجهی از استان مرکزی به‌ویژه مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان تحت تأثیر این پدیده قرار خواهند گرفت و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال وجود دارد؛ بنابراین باید از هم‌اکنون آمادگی لازم را ایجاد کنیم.

سید مهدی حسینی، فرماندار ساوه نیز گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره احتمال بارش‌های فراتر از نرمال، لازم است دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند تا در صورت وقوع بارندگی‌های شدید، کمترین آسیب متوجه شهروندان و زیرساخت‌های شهرستان شود.

وی افزود: در روز‌های گذشته نیز جلساتی در این زمینه برگزار شده و اقدامات و رصد‌های میدانی با حضور مدیران و مسئولان مرتبط انجام گرفته است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی نیز به همراه همکاران خود موضوعات را به‌صورت میدانی بررسی کرده و مسائل مربوط به شهر ساوه، شهر صنعتی کاوه و سایر نقاط مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی بیان کرد: موضوع دیگری که باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد، ناترازی در حوزه‌های آب، برق و گاز است که می‌تواند در فصل سرد سال مشکلاتی ایجاد کند.