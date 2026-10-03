رتبه سوم کنکور ریاضی با روزانه میانگین ۸ ساعت مطالعه، خود را برای ورود به رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیرحسین جعفری از شهرستان بابل و دانش‌آموخته مدرسه شهید بهشتی، با کسب رتبه سوم کنکور سراسری گروه ریاضی، حمایت خانواده و تلاش مستمر را از عوامل موفقیت خود عنوان کرد.

جعفری گفت: وقتی متوجه شدم رتبه سوم کنکور را کسب کرده‌ام، بسیار خوشحال شدم و احساس خوبی داشتم. وی درباره رمز موفقیت خود افزود: کمک و حمایت خانواده، به‌ویژه مادرم، شرایطی را فراهم کرد تا بتوانم به چیزی که می‌خواهم برسم.

رتبه سوم کنکور ریاضی درباره میزان تلاش خود گفت: هرچقدر که در توانم بود برای رسیدن به این موفقیت تلاش کردم. جعفری میانگین مطالعه روزانه خود را حدود ۸ ساعت اعلام کرد و درباره ادامه تحصیل گفت: علاقه‌مندم در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف تحصیل کنم.

وی با اشاره به اهمیت حفظ تمرکز در دوران آمادگی برای کنکور افزود: توصیه‌ام به دانش‌آموزان این است که زیاد درگیر حواشی و اخبار نشوند، چون این حواشی می‌تواند به درس آسیب بزند.

رتبه سوم کنکور سراسری گروه ریاضی گفت: دانش‌آموزان باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدفشان انجام دهند، چون راهی غیر از تلاش کردن برای رسیدن به هدف وجود ندارد.

روایت خانواده

مادر امیرحسین جعفری نیز با ابراز خوشحالی از موفقیت فرزندش گفت: پسرم خیلی زحمت کشید و خوشحالم که نتیجه تلاشش را می‌بینم.

وی افزود: امیرحسین بعد از مدرسه هم بسیار تلاش می‌کرد و مدیر، معاون و عوامل مدرسه نیز در این مسیر همکاری زیادی داشتند.

مادر این دانش‌آموز بابلی درباره استفاده او از کلاس‌های آموزشی خارج از مدرسه گفت: امیر کلاس خاصی نرفت و بیشتر موفقیتش حاصل تلاش خودش بود.

وی با اشاره به نقش خانواده در فراهم کردن شرایط مطالعه گفت: تا جایی که از دستم برمی‌آمد تلاش کردم شرایطی فراهم شود که امیرحسین در یک محیط آرام بتواند درس بخواند.

مادر رتبه سوم کنکور ریاضی با اشاره به اینکه امیرحسین تک‌فرزند خانواده است، افزود: بسیار خوشحالیم که تلاش‌های او به این نتیجه رسیده است.

پدر امیرحسین، محمدباقر جعفری نیز گفت: از طریق دوستان و رسانه‌ها از کسب رتبه سوم امیرحسین در کنکور رشته ریاضی مطلع شدم و در دقایق و ساعت‌های نخست، هنوز در شوک این موفقیت هستم.

وی افزود: هرچقدر در توانمان بود برای موفقیت فرزندمان تلاش کردیم و مادرش نیز در این مسیر بسیار زحمت کشید، اما بخش اصلی این موفقیت حاصل تلاش و انگیزه خود امیرحسین بود.