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دهمین جلسه ستاد دیه استان آذربایجانغربی با حضور محمدعلی علینژاد، رئیسکل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، مدیرکل زندانها، نایبرئیس و سایر اعضای این ستاد برگزار و زمینه آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۹ میلیارد تومان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدعلی علینژاد در این نشست با تأکید بر راهبردهای قوه قضائیه در نظارت بر وضعیت زندانیان اظهار داشت: پایش دائمی، سیستمی و میدانی پروندههای محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در زندان نماند و در عین حال، احقاق حقوق شکات نیز متوقف نشود.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان با تبیین رویکرد محاکم قضایی تصریح کرد: «شعب دادگاهها با ارزیابی دقیق تمکن طرفین، تعیین سازوکار منطقی اقساط و قبولی اعسار، فرآیند تسویه دیون را تسهیل میکنند که در این چرخه، مساعی هوشمندانه و تلاشهای خستگیناپذیر مددکاران اجتماعی در برقراری صلح، ترغیب به صلح و سازش و اخذ رضایت نقشی محوری دارد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با تکریم فرهنگ گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: تقدیر ویژه شایسته شکات بزرگواری است که با ایثار و بخشش بخشی از مطالبات خود، زمینهساز آزادی بدهکاران میشوند؛ این روحیه جوانمردانه در کنار حمیت خیرین نیکوکار، نمودی از اخلاق اسلامی و احیای حیات اجتماعی خانوادههای آسیبپذیر است.
شایان ذکر است در این نشست، مبلغ ۱۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با اعلام رضایت و گذشت اولیای دم و شکات، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده نقدینگی خود زندانیان و ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض ستاد دیه تأمین شد. با این اقدامات، مجموع محکومان غیرعمد آزادشده استان در نیمه نخست سال به ۵۸۰ نفر رسید.