استاندار خراسان رضوی: پیگیری انتساب عنوان «شهید» به آتشنشانان جانباخته
استاندار خراسان رضوی گفت: تعیین تکلیف وضعیت جانباختگان حوادث آتشنشانی و انتساب عنوان «شهید» به آنان باید از مسیرهای قانونی با طرح در شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
غلامحسین مظفری امروز در حاشیه همایش بزرگداشت روز ایمنی و آتشنشانی در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری قانونی این مساله در تمامی حوادث شرایط ایثارگران آتشنشان بهصورت یکسان و رسمی تعیین تکلیف میشود.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساختها و شرایط رفاهی برای آتشنشانان، اظهار کرد: آتشنشانی شغلی سخت، پراسترس و زیانآور است و نظام اداری باید تفاوتهای ماهوی این شغل را در نظام استخدامی و رتبهبندیهای تخصصی بهدرستی لحاظ کند.
مظفری با اشاره به چالشهای موجود در طبقهبندی شغلی آتشنشانان بیان کرد: اینکه آتشنشانی زیرمجموعه مشاغل عمومی یا خدماتی دستهبندی شود با واقعیتهای تخصصی این حرفه همخوانی ندارد؛ یک آتشنشان حرفهای از نظر دانش و مهارت، کارشناس و فردی خبره محسوب میشود و این ساختار نیازمند اصلاح در شورای عالی اداری است.
استاندار خراسان رضوی با اعلام آمادگی برای پیگیری این مطالبه در سطح ملی افزود: بهعنوان نماینده استانداران در شورای عالی اداری، پیگیری این اصلاحات را بر عهده میگیرم و پیشنویس پیشنهادی برای ارائه و طرح در مراجع قانونی در استان در دست تهیه است.
مظفری با بیان اینکه آتشنشانان همواره خطر را به جان میخرند تا امنیت مردم تأمین شود، تصریح کرد: رویکرد ما در استان نخست پیشگیری از حوادث با تکیه بر فرهنگسازی عمومی، آموزش از مدارس و افزایش آگاهی شهروندان است زیرا کاهش حوادث مستقیمترین راه برای حفاظت از جان آتشنشانان و کاهش آسیبهای شغلی آنان است.
وی عنوان کرد: اگرچه وضعیت تجهیزات آتشنشانی در خراسان رضوی نسبت به بسیاری از نقاط کشور مطلوبتر است اما تأمین تجهیزات خاص برای ارتقای سطح ایمنی همچنان در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی مربوط به برگزاری برنامه فرهنگی «ایرانم» در مشهد گفت: شورای تأمین استان با برگزاری رویداد فرهنگی «ایرانم» با حضور علیرضا قربانی در مشهد مخالفتی ندارد.
غلامحسین مظفری افزود: مجوزهایی که در خصوص این همایش توسط دستگاههای متولی داده شده بود، در شورای تأمین استان نیز مورد بحث قرار گرفت و همه با کلیات آن موافق بودند بحث ساعت برگزاری این رویداد مطرح بود که زمانی باشد که مشکلات ترافیکی و رفتوآمد ایجاد نشود.