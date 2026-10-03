مجموعه ورزشی ازگل به بهره برداری رسید
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تأکید بر حضور فعال مدیریت شهری در عرصه خدمترسانی، بهرهبرداری از ورزشگاه شهدای ازگل را بخشی از برنامه توسعه ظرفیتهای ورزشی و تربیتی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لطف الله فروزنده در آیین بهره برداری ورزشگاه ازگل که در قالب دویستوسیامین پویش امید و افتخار برگزار شد، با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در تحقق برنامه ها و اجرای طرح های مورد نیاز شهروندان گفت: شهرداری تهران در صحنه خدمترسانی به شهروندان حضور فعال دارد و باید با تلاش مضاعف، تابآوری مردم را افزایش دهیم تا به پیروزی نهایی برسیم. به طوریکه امروز بیش از 95 درصد طرح های برنامه ریزی شده در مناطق محقق شده و به بهره برداری رسیده اند.
فروزنده با اشاره به برنامههای شهرداری در حوزه اقتصادی بیان کرد: شهرداری در مواردی که میتواند به مردم کمک کند، وارد عمل میشود که از آن جمله طرح معیشت است که با همکاری شورای اسلامی شهر تهران آغاز شده و امیدواریم بتوانیم آن را بهخوبی اجرا کنیم و نشان دهیم که در هر شرایطی میتوان به مردم خدمت کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای شهرداری گفت: میتوان در هر منطقه محل مناسبی برای عرضه محصولات فراهم کرد و با دعوت از تولیدکنندگان و عرضه مستقیم محصولات استانها، ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده برقرار و واسطهها حذف شود.
معاون امور مناطق شهردار تهران ادامه داد: در حوزههای مسکن، انرژی و سلامت نیز برنامههای خوبی در دست اجراست و هر هفته بستهای از این برنامهها اعلام و پیگیری میشود.
وی همچنین از آمادهسازی بزرگترین سالن نمایش تهران با ظرفیت ۲هزار نفر در پارک هنرمندان خبر داد و گفت: امیدواریم این مجموعه امسال افتتاح شود و با ظرفیتسازی در عرصههای مختلف، خدمات اجتماعی بیشتری به مردم ارائه کنیم تا آنان با رفاه و آرامش بیشتری زندگی و فعالیت کنند.
فروزنده با اشاره به اجرای طرح آرمان گفت: در این طرح نزدیک به ۷۰۰ مسجد، مدرسه و خانواده به یکدیگر متصل شدهاند. اگر در دوره جوانی و نوجوانی پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده برقرار شود و همه ظرفیتها به میدان بیایند، میتوان آثار بسیار خوبی ایجاد کرد.