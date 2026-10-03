به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این مراسم که هر ساله در این زمان برگزار می‌شود، یادآور واقعه عاشورا و شهادت سلطانعلی بن محمدباقر (ع) است و در سال ۱۳۹۱ شمسی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است.

در ابتدای این آیین، اهالی خاوه قالی مقدس را با گل و عطر گلاب می‌آرایند و پس از عزاداری، آن را به اهالی فین تحویل می‌دهند. سپس اهالی فین قالی را به سوی چشمه برده و پس از عزاداری و شست‌وشوی نمادین، آن را دوباره به اهالی خاوه بازمی‌گردانند. این انتقال، نمادی از پیوند دیرینه میان دو دیار است.

این مراسم با حضور مسئولان محلی، هیئت‌های مذهبی و جمع کثیری از عزاداران، در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد.