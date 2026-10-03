مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی و سخنگوی رزمایش صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور گفت: توان عملیاتی مجموعه‌های آب و برق در این رزمایش با مشارکت ۴۹۲ نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجتبی نجفی با ارائه گزارشی از برگزاری رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رزمایش آموزشی، تمرینی و عملیاتی صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور ۷ و ۸ مهرماه با حضور استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان، اردبیل، گیلان و کردستان در ارومیه برگزار شد.

وی افزود: تدارکات این رزمایش بیش از یک ماه به طول انجامید و هدف اصلی آن ارتقای آمادگی و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های صنعت آب و برق در مواجهه با شرایط بحرانی بود.

نجفی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در این رزمایش گفت: مدیریت بحران استانداری، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، سپاه، نیروی انتظامی و اورژانس در اجرای رزمایش مشارکت داشتند و عملکرد تیم‌های عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی رزمایش صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه و تجربه استان در مواجهه با سیل و طوفان، اظهار کرد: آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی از محورهای اصلی برگزاری این رزمایش بود.

وی ادامه داد: در این رزمایش، بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو، توان عملیاتی شرکت‌های آب منطقه‌ای، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای در ۲۹ محور عملیاتی ارزیابی شد.

نجفی گفت: در مجموع ۴۹۲ نیروی انسانی عملیاتی و ۱۶۱ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات خودرویی شامل ۸۵ خودروی سبک، ۱۵ خودروی نیمه‌سنگین و ۶۱ خودروی سنگین در این رزمایش مشارکت داشتند.

وی در ادامه افزود: همچنین ۶ کمیته تخصصی شامل برنامه‌ریزی، پشتیبانی، امنیت، HSE، عملیات و اطلاع‌رسانی، وظایف خود را بر اساس دستورالعمل‌های مدیریت بحران دنبال کردند.