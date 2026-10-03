ثبت ملی کهنترین درخت گردوی ایران در لرستان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از ثبت ملی کهنترین درخت گردوی ایران با قدمت هزار ساله در منطقهی کهمان شهرستان سلسله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ عطا حسنپور با اشاره به برگزاری جشنواره گردو در منطقه سراب کهمان الشتر گفت: کهنترین درخت گردوی ایران با قدمتی حدود هزار سال در منطقه ی سراب کهمان الشتر در کمیته ثبت میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسیده است.
درخت گردوی هزار ساله در کهمان شهرستان سلسله
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی لرستان افزود:گردو در نقاط مختلف کشور وجود دارد که تاکنون درخت گردویی با قدمت هزار سال در کشور به ثبت نرسیده بود و به همین علت ثبت این درخت در منطقه ی کهمان از اهمیت ملی برخوردار است.
حسن پور بیان کرد:ثبت ملی درخت کهنسال گردو در منطقه سراب کهمان،گامی مهم برای معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان لرستان خواهد بود.
وی افزود:همزمان با جشنواره ی گردو در منطقه ی گردشگری و اقتصادی کهمان شهرستان سلسله، تابلوی ثبت ملی این اثر نصب و لوح آن هم رونمایی خواهد شد.
حسن پور گفت:جشنواره ی عناب برای نخستینبار در شهر «تیتکان» منطقه ی بزنوید الیگودرز برگزار شد و تلاش میشود این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور هم به ثبت برسد.
جشنواره گردو فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کهمان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به نقش اقتصادی و اجتماعی محصول گردو در این منطقه افزود: برگزاری جشنواره گردوی کهمان میتواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و فرهنگی این منطقه مؤثر باشد و زمینه ی جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.
وی همچنین از برگزاری چهارمین دوره ی جشنواره انار در آبانماه امسال در استان خبر داد و گفت: این رویداد تاکنون در سه دوره برگزار شده و امسال هم با مشارکت مردم و فعالان محلی برگزار خواهد شد.
ثبت میراث طبیعی لرستان در مسیر توسعه گردشگری
حسنپور تأکید کرد: معرفی و ثبت رویدادهای بومی، آثار تاریخی و ظرفیتهای طبیعی لرستان از مهمترین برنامههای ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است و این اقدامات میتواند در رونق گردشگری و توسعه پایدار مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.