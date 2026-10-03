عناب برای نخستین‌بار در شهر «تیتکان» منطقه ی بزنوید الیگودرز برگزار شد و تلاش می‌شود این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور هم به ثبت برسد.

حسن پور گفت:جشنواره ی عناب برای نخستین‌بار در شهر «تیتکان» منطقه ی بزنوید الیگودرز برگزار شد و تلاش می‌شود این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور هم به ثبت برسد.

وی افزود:هم‌زمان با جشنواره ی گردو در منطقه ی گردشگری و اقتصادی کهمان شهرستان سلسله، تابلوی ثبت ملی این اثر نصب و لوح آن هم رونمایی خواهد شد.

وی افزود:هم‌زمان با جشنواره ی گردو در منطقه ی گردشگری و اقتصادی کهمان شهرستان سلسله، تابلوی ثبت ملی این اثر نصب و لوح آن هم رونمایی خواهد شد.

حسن پور بیان کرد:ثبت ملی درخت کهن‌سال گردو در منطقه سراب کهمان،گامی مهم برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان لرستان خواهد بود.

حسن پور بیان کرد:ثبت ملی درخت کهن‌سال گردو در منطقه سراب کهمان،گامی مهم برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان لرستان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود:گردو در نقاط مختلف کشور وجود دارد که تاکنون درخت گردویی با قدمت هزار سال در کشور به ثبت نرسیده بود و به همین علت ثبت این درخت در منطقه ی کهمان از اهمیت ملی برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود:گردو در نقاط مختلف کشور وجود دارد که تاکنون درخت گردویی با قدمت هزار سال در کشور به ثبت نرسیده بود و به همین علت ثبت این درخت در منطقه ی کهمان از اهمیت ملی برخوردار است.

جشنواره گردو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کهمان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به نقش اقتصادی و اجتماعی محصول گردو در این منطقه افزود: برگزاری جشنواره گردوی کهمان می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی این منطقه مؤثر باشد و زمینه ی جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.

وی همچنین از برگزاری چهارمین دوره ی جشنواره انار در آبان‌ماه امسال در استان خبر داد و گفت: این رویداد تاکنون در سه دوره برگزار شده و امسال هم با مشارکت مردم و فعالان محلی برگزار خواهد شد.

ثبت میراث طبیعی لرستان در مسیر توسعه گردشگری

حسن‌پور تأکید کرد: معرفی و ثبت رویدادهای بومی، آثار تاریخی و ظرفیت‌های طبیعی لرستان از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و این اقدامات می‌تواند در رونق گردشگری و توسعه پایدار مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.