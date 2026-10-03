چاه‌های آب شرب عشایر و دام‌هایشان در مناطق قشلاقی جنوب شرق استان تهران به برق خورشیدی مجهز شد تا مشکل قطعی برق و اختلال در آبرسانی برطرف گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به مشکلاتی که قطعی برق برای تأمین آب عشایر ایجاد کرده بود، استفاده از برق خورشیدی برای این چاهها، روند آبرسانی به آنان را در مناطق قشلاقی جنوب شرق استان تهران مستمر و پایدار کرده است.

سالانه حدود ۳۰۰ هزار رأس دام سبک عشایر، فصل‌های پاییز و زمستان را در مناطق قشلاقی جنوب شرق استان تهران سپری می‌کنند و تأمین آب شرب برای این دام‌ها و ساکنان منطقه از اولویت‌های ضروری است.