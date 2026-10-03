رئیس هیأت‌مدیره انجمن خانه تئاتر پیشنهاد کرد دبیری هر یک از روز‌های هفته ملی کودک به یک نوجوان سپرده شود تا کودکان و نوجوانان علاوه بر حضور به عنوان مخاطب، در طراحی، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های این رویداد ملی نیز نقش مستقیم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قلعه نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر با بیان این مطلب گفت: اگر هفت روز هفته ملی کودک را به نوجوانان بسپاریم و هر روز یک نوجوان مسئولیت دبیری و اجرای برنامه‌های آن روز را بر عهده بگیرد و بزرگ‌تر‌ها از بالا نقش هدایت و پشتیبانی داشته باشند، شرایط برگزاری هفته ملی کودک می‌تواند نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.

قلعه با اشاره به همکاری خانه تئاتر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برگزاری هفته ملی کودک اظهار داشت: هفته ملی کودک سال‌هاست همزمان با روز جهانی کودک برگزار می‌شود و کانون نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده است ظرفیت نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف را برای برگزاری هرچه گسترده‌تر این رویداد ملی به میدان بیاورد.

او افزود: خانه تئاتر نیز امسال در این برنامه ملی با کانون پرورش فکری همکاری دارد و قرار است روز ۱۸ مهر به طور ویژه به برنامه‌های کودک و خانواده اختصاص پیدا کند.

قلعه ادامه داد: برای این روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب برنامه‌های متنوعی در سالن خانه تئاتر در خیابان سمیه و فضای پیاده‌رو‌های اطراف آن پیش‌بینی شده است تا خانواده‌هایی که دارای کودک هستند بتوانند در برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری حضور پیدا کنند.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن خانه تئاتر با اشاره به نقش انجمن‌های تخصصی در این برنامه‌ها گفت: انجمن کودک و انجمن عروسکی خانه تئاتر در حال آماده‌سازی پیشنهاد‌ها و برنامه‌های خود هستند و در نشست‌های هماهنگی، جزئیات برنامه‌های روز ۱۸ مهر بررسی و نهایی خواهد شد.

او افزود: تلاش ما این است که برنامه‌ها در طول روز به شکل متنوع و شناور اجرا شوند تا خانواده‌ها در ساعات مختلف امکان حضور داشته باشند و کودکان بتوانند از بخش‌های مختلف برنامه بهره ببرند.

قلعه یکی از پیشنهاد‌های مهم برای برگزاری متفاوت هفته ملی کودک را افزایش نقش و مشارکت مستقیم کودکان و نوجوانان دانست و گفت: اگر در برنامه‌های این هفته بخشی از مسئولیت‌ها و اجرای برنامه‌ها به خود کودکان و نوجوانان سپرده شود، اتفاق متفاوتی رقم خواهد خورد.

او ادامه داد: بزرگ‌تر‌ها می‌توانند نقش هدایت و پشتیبانی را بر عهده داشته باشند، اما بهتر است خود کودکان نیز در طراحی، اجرا و برگزاری برنامه‌ها سهم داشته باشند. ما نیز در خانه تئاتر تلاش می‌کنیم بخشی از برنامه‌های امسال را به خود کودکان و نوجوانان واگذار کنیم.

این هنرمند با اشاره به اجرای یک نمایش از سوی کودکان گفت: در برنامه‌های امسال نمایشی نیز در نظر گرفته شده است که خود بچه‌ها در آن حضور دارند و اجرا می‌کنند.

قلعه با اشاره به رویکرد امسال هفته ملی کودک افزود: امسال توجه ویژه‌ای به کودکان میناب و کودکان آسیب‌دیده در حوادث اخیر شده است و خانه تئاتر نیز در حال بررسی ایده‌هایی برای این موضوع است.

او افزود: یکی از پیشنهاد‌ها این است که در پیاده‌رو‌های خیابان سمیه، نیمکت‌های مدرسه‌ای قرار داده شود و برنامه‌هایی با حضور کودکان در این فضا اجرا شود. این پیشنهاد در جلسات تخصصی خانه تئاتر بررسی خواهد شد تا شکل مناسب اجرای آن مشخص شود.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن خانه تئاتر تأکید کرد: برنامه‌های خانه تئاتر در روز ۱۸ مهر برای عموم خانواده‌ها آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند همراه کودکان خود در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند.

او با اشاره به عضویت حدود چهار هزار نفر در خانه تئاتر گفت: علاوه بر خانواده‌های اعضای خانه تئاتر، عموم خانواده‌ها نیز می‌توانند از برنامه‌های این روز استفاده کنند.

قلعه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های روز ۱۸ مهر از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب به صورت شناور برگزار می‌شود و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت انجمن‌های مختلف خانه تئاتر، برنامه‌هایی متنوع برای کودکان و خانواده‌ها فراهم کنیم؛ برنامه‌هایی که در کنار سرگرمی و تماشای آثار نمایشی، فرصت حضور و نقش‌آفرینی خود کودکان را نیز فراهم آورد.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» با مشارکت سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد در سراسر کشور برگزار می‌شود.