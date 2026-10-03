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نگاهداری با تأکید بر اینکه حفاظت از قدرت خرید مردم، استمرار تولید و تامین نیازهای اساسی کشور باید در کانون تصمیم های اقتصادی قرار گیرد، گفت: هر گامی که فشار زندگی را کاهش دهد، پشتوانه ایستادگی ایران در این دفاع تاریخی را تقویت می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک نگاهداری با اشاره به فشارهای اقتصادی و جنگ روانی علیه کشور اظهار داشت: دشمن میکوشد با فشار بر اقتصاد، زندگی روزمره مردم را به میدان فرسایش امید و اعتماد تبدیل کند. پاسخ مؤثر به این راهبرد، در کنار تبیین واقعیتها، اقداماتی است که مردم نتیجه آن را در ثبات زندگی، دسترسی به کالاهای ضروری و امنیت شغلی خود احساس کنند.
تاب آوری مردم سرمایه ارزشمند نظام حکمرانی است
او افزود: مردم ایران برای استقلال و امنیت کشور هزینههای بزرگی پرداختهاند. این همراهی، مسئولیت مدیران را در حفاظت از معیشت آنان سنگینتر میکند. تابآوری مردم، سرمایهای ارزشمند است که باید با تدبیر، خدمت و توزیع عادلانه فشارها از آن مراقبت کرد.
حفظ معیشت مردم بخشی از دفاع ملی است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه امنیت اقتصادی خانوادهها یکی از پشتوانههای قدرت ملی است، تصریح کرد: وقتی خانوادهای بتواند برای هزینههای ضروری خود برنامهریزی کند و بنگاهی درباره ادامه فعالیت و حفظ کارکنانش اطمینان بیشتری داشته باشد، توان کشور برای عبور از فشارها افزایش مییابد. از این منظر، حفاظت از معیشت مردم بخشی از دفاع ملی است.
تشریح ۳ اولویت نظام حکمرانی در حمایت از معیشت مردم
نگاهداری سه اولویت این مقطع را حفاظت از سبد ضروری خانوار، پشتیبانی از استمرار تولید و کاهش نااطمینانی اقتصادی برشمرد و گفت: تأمین بهموقع کالاهای اساسی و دارو، حمایت مؤثر از خانوارهای کمدرآمد و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی باید با هماهنگی دستگاهها پیگیری شود. تصمیمهای متعارض، تأخیرهای اداری و تغییرات مکرر مقررات میتواند هزینه فشارهای بیرونی را افزایش دهد؛ کاهش این هزینهها در اختیار خود ماست.
گرهها از زندگی مردم را باید باز کنیم/ همه تصمیمات اقتصادی با هدف حفظ قدرت خرید مردم گرفته شود
او ادامه داد: مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند تصمیمها با چه هدفی گرفته میشود، چه اثری بر زندگی و فعالیت آنان دارد و حمایتهای پیشبینیشده چگونه اجرا خواهد شد. اطلاعرسانی روشن و منظم، همراه با عمل به تعهدات، امکان اثرگذاری شایعات و فضاسازیهای روانی را کاهش میدهد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان تأکید کرد: امروز هر تصمیم اقتصادی باید با این پرسش سنجیده شود که چه کمکی به حفظ قدرت خرید مردم، تداوم تولید و اعتماد عمومی میکند. قدرت ایران با تلاش کارگری که تولید را زنده نگه میدارد، کارآفرینی که اشتغال را حفظ میکند و مدیری که گرهی از زندگی مردم میگشاید، استحکام مییابد.