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امیرکیان رئیسی بهان، نفر دوم کنکور سراسری گروه ریاضی، مطالعه روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت و حمایت خانواده را از عوامل موفقیت خود عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیرکیان رئیسی بهان، دانشآموخته مرکز استعدادهای درخشان آمل، با کسب رتبه دوم کشور در گروه ریاضی، مطالعه روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت و حمایت خانواده را از عوامل موفقیت خود عنوان کرد.
رئیسی بهان گفت: خبر موفقیتم را از پدرم شنیدم و احساس بسیار خوبی داشتم؛ اینکه توانسته بودم به رتبهای خوب و بالا دست پیدا کنم، برایم خوشایند بود.
وی افزود: انتظار داشتم رتبهام تقریباً در همین حدود باشد و پیشبینی میکردم نتیجه خوبی در کنکور کسب کنم.
این دانشآموز آملی درباره سابقه مطالعه خود گفت: در مجموع حدود ۹ تا ۱۰ سال بهصورت مستمر درس خواندم، اما مطالعه جدی برای کنکور را از مهرماه پایه یازدهم آغاز کردم.
رئیسی بهان با اشاره به میزان مطالعه روزانه خود افزود: با روزی ۸ تا ۱۰ ساعت درس خواندن و حمایت همهجانبه خانواده میتوان برای کسب رتبه تکرقمی در کنکور تلاش کرد.
وی درباره سبک زندگی خود در دوران آمادگی برای کنکور گفت: در کنار درس، تفریح و حضور در مهمانیها را هم دنبال میکردم و تلاش داشتم همه امور را در کنار هم داشته باشم تا از نظر روحی خسته نشوم و میان درس و زندگی تعادل برقرار کنم.
رتبه دوم کشور در گروه ریاضی با اشاره به نقش خانواده در موفقیتش افزود: شرایط حمایت خانواده در این مدت بسیار خوب بود و حمایت مناسبی از من داشتند که قطعاً در مسیر موفقیتم تأثیرگذار بود.
رئیسی بهان درباره انتخاب رشته دانشگاهی نیز گفت: به رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شریف علاقهمند هستم و احتمالاً این رشته را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنم.
وی در توصیه به داوطلبان کنکور گفت: دانشآموزان باید تمرکز خود را روی هدفشان بگذارند و تا حد امکان تلاش کنند و توان خود را برای رسیدن به هدفشان به کار بگیرند.
این دانشآموز آملی درباره برنامه آینده تحصیلی و شغلی خود نیز گفت: با توجه به شرایط و اتفاقاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید، باید در زمان مناسب تصمیم بگیریم و ببینیم چه خواهد شد.