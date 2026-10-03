برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تحقق رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی و با تمرکز بر بهبود کیفیت و دسترسی‌پذیری خدمات، به تصویب کمیته بهره‌وری این سازمان رسید و برای اجرا به واحد‌های تابعه و استانی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از برنامه ملی بهره وری؛ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی، همچنین اجرای محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، توسط کمیته بهره‌وری این دستگاه تدوین و پس از تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران، برای اجرا به واحد‌های تابعه و استانی ابلاغ شد.

در این برنامه، بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری خدمات از جمله زمان ارائه خدمت، نرخ دسترسی‌پذیری، رضایت ذی‌نفعان و میزان مصرف انرژی به تفکیک خدمات هدف‌گذاری شده است.

همچنین برای تحقق اهداف تعیین‌شده، مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی از جمله بهبود و بازطراحی فرایندها، هوشمندسازی خدمات و اصلاح ساختار‌ها پیش‌بینی شده است.

برای رصد و پایش میزان اجرای هر یک از برنامه‌های عملیاتی نیز «نماگر پیشرفت برنامه» تعیین و هدف‌گذاری شده تا روند اجرای اقدامات و میزان تحقق اهداف بهره‌وری به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این برنامه، شهروند‌محوری و توجه به نیاز‌ها و دغدغه‌های شهروندان به عنوان یکی از اصول مهم در طراحی، اجرا و ارزیابی بهره‌وری خدمات دولتی مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری باید در کنار توجه به نیاز‌های شهروندان دنبال شود تا خدمات دولتی با کیفیت، دسترسی‌پذیری و اثربخشی بیشتری ارائه شود.