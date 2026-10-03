مدیر حوزه‌های علمیه گفت: جنگ رمضان صفحه جدیدی در تاریخ اسلام و انقلاب گشود و به برکت خون پاک شهیدان سرافراز اسلام و ایران و محور مقاومت، بعثت بی‌نظیر ملت و جوانان پدید آمد و معادلات منطقه و جهان تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن جمشیدی و همه مسئولان و کارگزاران مواکب در برپایی موکب به ویژه مواکب «استغاثه» در قم و مدرسه حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) قدردانی کرد.

وی افزود: حقیقت آن است که با جنگ تحمیلی رمضان صفحه جدیدی در تاریخ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی گشوده شد و مرحله‌ای تکاملی در فرایند انقلاب اسلامی و عصر امام خمینی (اعلی‌الله مقامه) به سوی آرمان‌های جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی آغاز گشت و به برکت امواج برآمده از خون‌های پاک شهیدان سرافراز اسلام و ایران و محور مقاومت و به ویژه خون مقدس رهبر و قائد و امام شهید خامنه‌ای (رضوان الله علیه) بعثتی بی‌نظیر ملت و جوانان پدید آمد و در کنار شجاعت و دلیری و درخشش نیرو‌های مسلح و محور مقاومت و تلاش مسئولان جهادی، روزگاری نو رخ نمود و بسی معادلات منطقه و جهان تغییر کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: به فضل الهی و با همت والای ملت ایران و محور مقاومت و امت اسلام و با رهبری و هدایت رهبری معظم (دام ظله) و راهنمایی مراجع عظام و جهاد نیرو‌های مسلح عزیز این حرکت شتابان به پیش خواهد رفت و این طوفان الهی، طومار دشمنان کینه‌توز و بی‌رحم و دشمن آمریکایی صهیونی و اذناب آنان را درهم خواهد پیچید.

آیت الله اعرافی در این پیام با اشاره به نقش حوزویان در شرایط امروز کشور، گفت: در این شرایط، نقش «حوزه پیشرو و سرآمد» و طلاب و اساتید جوان، در کنار مردم و جوانان، بسی سنگین و راهبردی است و وظیفه آنان پاسخ به نیاز‌های فکری و معرفتی و عاطفی و روحی این عصر جدید، متناسب با تحولات کنونی و راهبری و نقش‌آفرینی در جنگ نابرابر و ترکیبی کنونی و تبیین صحیح و روایات درست و شورآفرینی و آگاهی‌بخشی و انسجام‌آفرینی، معرفت‌دهی و بصیرت‌افزایی و جهاد علمی و عملی و تبلیغی است و باید به این سرمایه‌های کنونی ملت و جوانان و حوزه‌های علمیه امید بست.