به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «قاتلان کیهان» با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، به بررسی شگفتی‌ها و پدیده‌های علمی در جهان هستی می‌پردازد.

این فیلم امروز ساعت ۱۶:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.

مستند «قاتلان کیهان» با حضور و اظهارنظر طیف گسترده‌ای از کارشناسان، به بررسی برخی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌ها و یافته‌های علمی در جهان هستی می‌پردازد و ابعاد مختلف این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مستند «پلیس در جنگ» به نقش پلیس در حفظ نظم و امنیت جامعه در روز‌های جنگ و بحران می‌پردازد.

«پلیس در جنگ» امروز ساعت ۱۸:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.

این مستند با نگاهی به شرایط روز‌های جنگ و بحران، نقش پلیس در حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت جامعه را روایت می‌کند، مسئولیتی که در کنار مواجهه با پیامد‌های جنگ و آسیب‌های ناشی از آن، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

«پلیس در جنگ» تلاش دارد بخشی از وظایف و چالش‌های نیرو‌های پلیس در شرایط بحرانی و نقش آنان در حفظ آرامش و نظم روزمره جامعه را به تصویر بکشد.

مستند «سفرنامه افغانستان» با نگاهی به تحولات افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر و پیامد‌های حضور نیرو‌های آمریکایی در این کشور، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

«سفرنامه افغانستان» ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۹ تکرار می شود.

این مستند به بررسی تحولات افغانستان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و ورود نیرو‌های آمریکایی به این کشور با هدف اعلام‌شده مقابله با طالبان می‌پردازد و پیامد‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره را مورد توجه قرار می‌دهد.

«سفرنامه افغانستان» در قالب روایت‌های مستند، تصویری از شرایط افغانستان و آثار تحولات چند دهه اخیر بر زندگی مردم این کشور ارائه می‌کند.