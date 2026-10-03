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فیلم های «قاتلان کیهان»، «پلیس در جنگ» و «سفرنامه افغانستان»، امروز از شبکه مستند پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «قاتلان کیهان» با بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان، به بررسی شگفتیها و پدیدههای علمی در جهان هستی میپردازد.
این فیلم امروز ساعت ۱۶:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.
مستند «قاتلان کیهان» با حضور و اظهارنظر طیف گستردهای از کارشناسان، به بررسی برخی از شگفتانگیزترین پدیدهها و یافتههای علمی در جهان هستی میپردازد و ابعاد مختلف این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد.
مستند «پلیس در جنگ» به نقش پلیس در حفظ نظم و امنیت جامعه در روزهای جنگ و بحران میپردازد.
«پلیس در جنگ» امروز ساعت ۱۸:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.
این مستند با نگاهی به شرایط روزهای جنگ و بحران، نقش پلیس در حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت جامعه را روایت میکند، مسئولیتی که در کنار مواجهه با پیامدهای جنگ و آسیبهای ناشی از آن، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
«پلیس در جنگ» تلاش دارد بخشی از وظایف و چالشهای نیروهای پلیس در شرایط بحرانی و نقش آنان در حفظ آرامش و نظم روزمره جامعه را به تصویر بکشد.
مستند «سفرنامه افغانستان» با نگاهی به تحولات افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر و پیامدهای حضور نیروهای آمریکایی در این کشور، امشب از شبکه مستند پخش میشود.
«سفرنامه افغانستان» ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۹ تکرار می شود.
این مستند به بررسی تحولات افغانستان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و ورود نیروهای آمریکایی به این کشور با هدف اعلامشده مقابله با طالبان میپردازد و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره را مورد توجه قرار میدهد.
«سفرنامه افغانستان» در قالب روایتهای مستند، تصویری از شرایط افغانستان و آثار تحولات چند دهه اخیر بر زندگی مردم این کشور ارائه میکند.