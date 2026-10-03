به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی، این مرحله از مسابقات ۶ شهریورماه برگزار شد و امروز پس از جمع‌بندی نتایج، نفرات برتر معرفی شدند.

وی افزود: در رشته معارف قرآن کریم ـ تفسیر شیعه، در بخش برادران شهرستان بویراحمد سامان آرام‌بن و جمال‌الدین خادم‌پیر رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند و در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران نیز موسی فریورپور و سید سعید خادمی رتبه نخست را به دست آوردند.

نصیرالاسلامی ادامه داد: در بخش خواهران تفسیر شیعه، در شهرستان بویراحمد طاهره هدایت‌خواه، منیژه صفری‌نسب، فرشته محمدپور و رضوان جاودان‌اصل رتبه‌های اول تا چهارم را کسب کردند و در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و باشت نیز به ترتیب نقیمه فاطمی، زهره رضایی‌راد، سیده مهری نجفی، مینا رزمجو، فرخنده بازی و سیده راضیه مسلمی حائز رتبه‌های برتر شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در رشته نهج‌البلاغه، در بخش برادران ابوالحسن مؤمن‌نژاد و سید یاسر سعادت‌مهر از بویراحمد، مسلم فریورپور از کهگیلویه، ایرج محمدی از گچساران و رحمت‌الله جلیل‌فر از دنا به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و در بخش خواهران نیز فاطمه دادخواه، مریم آب‌رومند‌نیا، فاطمه صداقتی و سمیه جلیل رتبه‌های برتر شهرستان‌های خود را کسب کردند.

وی گفت: در رشته صحیفه سجادیه نیز در بخش برادران بویراحمد، امید رمضانی‌نسب و سید محمدجواد جوادی‌فرد رتبه‌های اول و دوم را به دست آوردند و در بخش خواهران، گوهر محمدپور، سیده زهرا داناخو، شهلا چمانده، طاهره رضایی‌راد و مرضیه ملی‌نژاد به عنوان نفرات برتر شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران معرفی شدند.

نصیرالاسلامی با اشاره به نتایج رشته ترجمه عمومی قرآن کریم افزود: در این رشته که شامل ترجمه آیات یک تا ۹۴ سوره مبارکه انعام بود، در بخش برادران شهرستان بویراحمد سید کرامت‌الله محمودی‌مقدم، هجیر روشن‌نسب، سید محمد فاطمی‌نسب و عطاءالله عابدی و در شهرستان کهگیلویه عیسی مرحمتی رتبه‌های برتر را کسب کردند.

وی ادامه داد: در بخش خواهران نیز سیده فاطمه حجازی، فرشته فتاح و لیلا رحیمی از بویراحمد، فرشته گندمکار از کهگیلویه، سیده سکینه پرورش از گچساران، مرضیه روزیان از دنا و سیده نرجس نامی‌عنا از باشت به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: مسابقانی که در رشته‌های تفسیر، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه موفق به کسب امتیاز بالاتر از ۷۵ شده‌اند، به مرحله استانی راه یافته‌اند و روز جمعه ۲۴ مهرماه در شهر یاسوج همزمان با سراسر کشور به رقابت خواهند پرداخت.

نصیرالاسلامی در پایان تصریح کرد: رشته ترجمه عمومی قرآن کریم مرحله استانی ندارد و نتایج اعلام‌شده مربوط به مرحله شهرستانی این رشته است.