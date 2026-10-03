به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و نیروهای عملیاتی استان در پی فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

حسینعلی محمدی شیرکلائی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این سامانه از شب شنبه ۱۱ مهر تا عصر یکشنبه ۱۲ مهر در مازندران فعال خواهد بود.

وی با هشدار درباره مخاطرات این سامانه افزود: احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب‌ها و وقوع صاعقه وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین نسبت به احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان هشدار داد.

محمدی شیرکلائی از فرمانداران خواست با رصد مستمر وضعیت جوی و هیدرولوژیکی، نسبت به آماده‌باش حداکثری نیروها و تجهیز ماشین‌آلات امدادی و تجهیزات پشتیبان اقدام کنند.

وی اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق به شهروندان و ساکنان مناطق پرخطر را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی در مدت فعالیت این سامانه اعلام کرد.