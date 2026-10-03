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مدیرکل مدیریت بحران مازندران از آمادهباش کامل دستگاههای امدادی در پی فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و نیروهای عملیاتی استان در پی فعالیت سامانه بارشی خبر داد.
حسینعلی محمدی شیرکلائی گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، این سامانه از شب شنبه ۱۱ مهر تا عصر یکشنبه ۱۲ مهر در مازندران فعال خواهد بود.
وی با هشدار درباره مخاطرات این سامانه افزود: احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآبها و وقوع صاعقه وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین نسبت به احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان هشدار داد.
محمدی شیرکلائی از فرمانداران خواست با رصد مستمر وضعیت جوی و هیدرولوژیکی، نسبت به آمادهباش حداکثری نیروها و تجهیز ماشینآلات امدادی و تجهیزات پشتیبان اقدام کنند.
وی اطلاعرسانی بهموقع و دقیق به شهروندان و ساکنان مناطق پرخطر را از اولویتهای دستگاههای اجرایی در مدت فعالیت این سامانه اعلام کرد.