همایش گردو با حضور باغداران، فعالان و سرمایه گذاران در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مهدی قهرمانی فرماندار شهرستان تویسرکان در این همایش گفت: توسعه کارگاه‌های بسته بندی و فرآوری گردو و همچنین برنامه ریزی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری مرتبط با این محصول در دستور کار قرار دارد.

حمزه خانجانی افشار رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با بیان اینکه استان همدان، بالاترین میزان تولید محصول و بیشترین سطح باغ‌های گردوی کشور را داردگفـت: تویسرکان بزرگترین تولیدکننده گردو کشور است و امسال پیش بینی می‌شود ۳۰ هزار تن محصول گردو در این شهرستان جمع آوری شود.

همچنین در این مراسم از فعالان برتر باغبانی و صنایع وابسته هم قدردانی شد.