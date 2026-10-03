رقابت‌های آسیایی رباتیک «سیپتریکس ۲» در دانشگاه چند رسانه‌ای مالزی، آغاز شد و تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران نیز رقابت خود را در بخش‌های مختلف این مسابقات آغاز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، رقابت‌های آسیایی رباتیک «سیپتریکس ۲» در دانشگاه چند رسانه‌ای مالزی، آغاز شد و تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران نیز در کنار تیم‌هایی از کشور‌های مختلف، رقابت خود را در بخش‌های مختلف این مسابقات آغاز کرده است.

تیم رباتیک ایران با حضور ۳۵ دانش‌آموز در رده‌های سنی مختلف، در ۶ لیگ و رشته‌های مختلف رباتیک رقابت خودش را در مسابقات «سیپتریکس ۲» آغاز کرد، دانش‌آموزان ایرانی توانمندی‌های خود را در زمینه طراحی، ساخت و برنامه‌نویسی ربات‌ها در این دوره از بازی‌ها به نمایش می‌گذارند.

دانش‌آموزان در رشته‌هایی از جمله فوتبال، مسیریاب، سومو، لیگ تکنیکال و تایم‌چلنج با دیگر شرکت‌کنندگان رقابت می‌کنند.

پریسا افشار، مربی تیم ایران گفت: یکی از بخش‌های متفاوت این مسابقات، طراحی و ساخت ربات در محل برگزاری رقابت‌هاست؛ دانش‌آموزان باید در مدت تعیین شده، ربات خود را آماده کنند و سپس در میدان مسابقه عملکرد آن را به نمایش بگذارند.

نادر نوبخت، سرپرست تیم اعزامی ایران نیز گفت: این مسابقات فرصت خوبی است تا دانش‌آموزان ایرانی در کنار رقابت با تیم‌های کشور‌های مختلف، تجربه کسب کنند و با ایده‌ها و روش‌های جدید در حوزه رباتیک آشنا شوند.

رقابت‌های «سیپتریکس ۲» امروز و فردا در مالزی ادامه دارد و دانش‌آموزان ایرانی تلاش می‌کنند حاصل هفته‌ها تمرین و آماده‌سازی را در میدان رقابت به نمایش بگذارند.