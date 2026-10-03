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عضو هیئتمدیره انجمن حبوبات پیشبینی کرد تولید این محصولات بهدلیل بارندگی مناسب و کاهش آفات، ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از پارسال باشد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما ناصر مرادی با اشاره به سهم تولید داخلی در تأمین بازار گفت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد حبوبات مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و باقی نیاز از طریق واردات تأمین میشود.
او بارشهای مناسب اسفندماه و نبود شیوع قابل توجه آفات را از عوامل افزایش پیشبینیشده تولید عنوان کرد و افزود: در یکی دو سال گذشته واردات حبوبات سهمیهبندی شده بود، اما در شرایط جنگی بخشی از سهمیهها آزاد شد و امکان ثبت سفارش فراهم آمد.
به گفته مرادی، واردات انجامشده با وجود افزایش تورم، به کاهش قیمت محصولاتی مانند لوبیاچیتی و عدس کمک کرده است؛ با این حال، تداوم افت قیمتها ممکن است بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال آینده و سطح زیرکشت حبوبات اثر بگذارد.
عضو هیئتمدیره انجمن حبوبات با اشاره به افزایش فصلی مصرف در نیمه دوم سال ابراز امیدواری کرد عرضه و تقاضا بهگونهای تنظیم شود که بازار متعادل بماند و تولید این محصولات در سالهای آینده آسیب نبیند.
مرادی نیاز آبی پایین حبوبات را از مزیتهای کشت این محصولات دانست و گفت: حبوبات ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت در کشور دارند.
او همچنین سرانه مصرف حبوبات در ایران را نسبتاً پایین ارزیابی کرد و افزود: با تغییر فرهنگ مصرف، میتوان سرانه مصرف پروتئین را به میانگین ۶ تا ۷ کیلوگرم رساند.