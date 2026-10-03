مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: میان اجزای مرتبط با زنجبره تامین، پیوستگی وجود دارد و در همه حوزه‌های مورد نیازمان هیچ نگرانی وجود ندارد.

سردار سرتیپ بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه همه امکانات مورد نیاز در تولید موشک در داخل ساخته می‌شود و قابل صادرات است، گفت: با استفاده از تجربه‌هایمان، در پدافند، تولید پهپاد و حوزه فضایی هم فعالیت‌هایی برای پیشرفت‌مان کرده‌ایم.

به گفته مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، آمریکا از روی پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران کپی‌برداری کرده و این نشان می‌دهد با همه اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی‌شان نتوانسته بودند چنین پهپادی بسازند.

سردار بلالی با اشاره به توان جوان‌های ایرانی برای پیشرفت بر لبه فناوری روز دنیا در تولید موشک، تاکید کرد: همه نیروهای مسلح ایران در کار خود دقیق هستند و گذشتِ زمان نتیجه فعالیت‌هایشان را نشان خواهد داد؛ خیلی چیزها را نمی‌شود پیشاپیش بیان کرد.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه از برقراری زنجیره تامین برای تولید تسلیحات و موشک خبر داد و گفت: بدون استراحت در حال تامین نیازهایمان هستیم، میان اجزای مرتبط با زنجبره تامین، پیوستگی وجود دارد و در همه حوزه‌های مورد نیازمان هیچ نگرانی وجود ندارد.

سردار بلالی همچنین در پایان گفت: صدای آمریکایی‌ها در تامین ذخیره موشک‌های رهگیر درآمده اما ما در این شرایط نیستیم و می‌توانیم تا لحظه‌ای که نیاز باشد، نبرد را ادامه دهیم.