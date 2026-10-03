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تردد مرزنشینان از مرز تمرچین پیرانشهر با استفاده از کارتهای هوشمند الکترونیکی پس از ماهها پیگیری وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار پیرانشهر گفت: کارتهای الکترونیکی تردد مرزنشینان بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی مردم منطقه ساماندهی و صادر شده و از امروز دارندگان این کارتها میتوانند با مراجعه به سامانه www.borderpass.ir نسبت به نوبتدهی و شارژ کارت خود اقدام کنند.
لقمان خسروپور افزود: هر یک از دارندگان کارت الکترونیکی تردد مرزنشینان میتوانند ماهانه چهار نوبت نسبت به شارژ کارت اقدام کرده و از طریق مرز تمرچین تردد داشته باشند.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح با هدف ساماندهی تردد، ایجاد نظم در فرآیند ورود و خروج و فراهم کردن امکان بهرهمندی منظم مرزنشینان از ظرفیتهای اقتصادی مرز تمرچین انجام شده و تلاش میشود این فرآیند با رعایت حقوق و حفظ کرامت مردم منطقه اجرا شود.
فرماندار پیرانشهر از مرزنشینان خواست برای جلوگیری از ازدحام و اختلال در روند خدماترسانی، پس از دریافت نوبت از طریق سامانه به مرز مراجعه کنند و از مراجعه بدون نوبت خودداری کنند.
خسروپور با اشاره به اهمیت اقتصادی مرز تمرچین برای مردم منطقه گفت: ساماندهی تردد مرزنشینان یکی از اقدامات مهم در مسیر فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی مرز است و با توجه به آغاز روند اجرایی احداث بازارچه مرزی تمرچین، تلاش میشود در مراحل بعدی زمینه بهرهمندی گستردهتر مرزنشینان واجد شرایط از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری این مرز فراهم شود.