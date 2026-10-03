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مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور برای فردا دوشنبه برای ۶ استان ﮔﯿﻼﻥ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور برای فردا دوشنبه برای ۶ استان ﮔﯿﻼﻥ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هشدار نارنجی صادر کرد که براساس این هشدار، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اعلام کرد مردم از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری و کشاورزان نیز برداشت محصولات خود را تسریع کنند. همچنین سفرهای غیرضروری و فعالیتهای طبیعتگردی توصیه نمیشود.
دستگاههای امدادی و راهداری آمادهباش کامل دارند و شهرداریها نیز برای پاکسازی کانالها و آبروها آماده شدهاند.
ستاد بحران از کشاورزان خواست برداشت محصولات خود را تسریع دهند.