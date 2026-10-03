سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با همکاری دستگاه‌های مشخص شده در این قانون، برای تکمیل زیرساخت‌ها یعنی امکان صدور صورت حساب الکترونیکی برای خریداران ۵ بازار طلا، انواع ارز، رمز ارز، مسکن و خودرو را فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ در شرایط ویژه اقتصادی کشور، مدیریت و هدایت نقدینگی یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی است. ورود بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد، از جمله طلا، ارز، مسکن و خودرو، می‌تواند منابع مالی را از مسیر تولید خارج کرده و به فعالیت‌های سوداگرانه سوق دهد.

در چنین شرایطی، هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را فراهم کند. برای نمونه، بر اساس آمار‌های مطرح‌شده، صنعت خودروسازی داخلی در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان زیان داشته، در حالی که فعالیت‌های واسطه‌گرانه در بازار خودرو سود قابل توجهی برای برخی فعالان این بازار ایجاد کرده است.

تجربه جهانی در مقابله با سوداگری

استفاده از ابزار‌های مالیاتی برای کاهش انگیزه سوداگری، تجربه‌ای شناخته‌شده در اقتصاد‌های مختلف است. کره جنوبی نیز در مقاطعی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، به‌ویژه در میان مالکان چندملکی، از افزایش مالیات استفاده کرده است.

در ایران نیز قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد تصویب شده است. این قانون بازار‌های مختلفی از جمله طلا، ارز، خودرو، مسکن و دارایی‌های مشابه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

تکمیل زیرساخت‌های اجرای قانون

اجرای مؤثر مالیات بر سوداگری به زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌ای نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زیرساخت، ایجاد کارپوشه‌های غیرتجاری برای اشخاص غیرتجاری است تا اطلاعات مربوط به معاملات و مبادلات مالی افراد به شکل دقیق‌تری ثبت و قابل رهگیری باشد.

در همین راستا، آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ماده ۸ قانون مالیات بر سوداگری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به دولت ارسال شده است. اجرای کامل این قانون همچنین به همکاری و تبادل اطلاعات میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

تکمیل این زیرساخت‌ها، به‌ویژه در ارتباط با سامانه مؤدیان و ثبت اطلاعات معاملات، نقش مهمی در شناسایی فعالیت‌های مشمول قانون و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد داشت.

آغاز اجرای قانون از اردیبهشت سال آینده

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی مسئولان، زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای اجرای قانون در حال تکمیل است و پیش‌بینی شده قانون مالیات بر سوداگری از اردیبهشت سال آینده وارد مرحله اجرا شود.

هدف اصلی این قانون، افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه و در مقابل، ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی است؛ موضوعی که می‌تواند به تغییر مسیر بخشی از نقدینگی و کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار‌های دارایی منجر شود.