استاندار قم با صدور دستور‌هایی بر تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی امید و زندگی و تسریع در پرداخت سهم ۲۵ درصدی شهرداری به مراکز مجری ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

دستور استاندار قم برای تأمین زمین طرح امید و زندگی و تسریع در پرداخت اعتبارات مراکز ترک اعتیاد

دستور استاندار قم برای تأمین زمین طرح امید و زندگی و تسریع در پرداخت اعتبارات مراکز ترک اعتیاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این موضوع در نشست تخصصی میان مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و استاندار قم با محوریت بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و تقویت زیرساخت‌های پیشگیری و درمان اعتیاد مطرح شد.

در این نشست، زهرا عابدینی سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، مجید قربانی و فریده حیدرپور از مسئولان ستاد کشوری، اکبر بهنام‌جو استاندار قم و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم حضور داشتند.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح ملی امید و زندگی بود. عابدینی با اشاره به تصویب این طرح در جلسه ۱۵۱ و ورود آن به مرحله اجرایی در جلسه ۱۵۲، تأمین زمین مناسب را از الزامات اجرای طرح عنوان کرد.

در همین راستا، استاندار قم دستور شناسایی و معرفی گزینه‌های موجود برای تأمین زمین را صادر کرد و مقرر شد پس از تأیید ستاد کشوری، فرآیند اختصاص زمین با نام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم نهایی شود.

در این نشست همچنین بر توسعه برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و مقابله با دخانیات تأکید شد و پیشنهاد برگزاری همایش ملی با موضوع دین، اعتیاد و دخانیات در قم مطرح شد.

توسعه برنامه‌های آموزشی کانون یاریگران مدارس و ارتقای سطح دانش مشاوران برای ارائه آموزش به والدین و دانش‌آموزان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین درباره تأمین اعتبارات مراکز مجری ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بحث و مقرر شد فرآیند پرداخت سهم ۲۵ درصدی شهرداری به این مراکز از طریق شورای هماهنگی استان با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

در این نشست دکتر طحان معاون اجتماعی سازمان بسیج کشور نیز حضور داشت.