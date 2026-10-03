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مرحله نخست جاده دسترسی کوهساران موگویی (پشتکوه) فریدونشهر به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح به طول ۱۴ کیلومتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین این طرح گفت: مرحله نخست طرح به طول ۶ هزار و ۴۰۰ متر برای رفع مشکل برفگیری و تردد در مسیر کوهساران موگویی، اجرا شد و با حذف گردنه برفگیر کیوارستان، زمان عبور از این بخش از حدود یک ساعت و نیم به ۳۰ دقیقه کاهش یافت، نیمی از این مسیر آسفالت شده و برای آسفالت نیمه باقیمانده نیز قول مساعد داده شده است.
مهدی جمالی نژاد افزود: همزمان، مرحله دوم جاده دسترسی کوهساران موگویی به طول ۱۴ کیلومتر از گوگان تا وزوه با حضور استاندار کلنگزنی و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.
وی گفت: در مرحله دوم، با حذف گردنههای برفگیر مسیر و اجرای یک تونل سه کیلومتری، مسیر دسترسی به روستاهای منطقه کوتاهتر و تردد برای خودروهای مختلف تسهیل میشود.
استاندار اصفهان گفت:با تکمیل این طرح، زمان دسترسی از مرکز فریدونشهر به کوهساران موگویی که پیش از این حدود هشت ساعت بود، به ۲ ساعت کاهش خواهد یافت.
وی افزود: اجرای این طرح از محل اعتبارات محرومیتزدایی و به همت تیپ ۴۰ مهندسی صاحب الزمان (عج)، با همکاری گروه جهادی شهید جواد محمدی در حال اجراست.
استاندار اصفهان بر تقویت زیرساختهای ارتباطی و خدماتی منطقه تأکید کرد و گفت:ایجاد دکلهای مخابراتی، بهبود پوشش تلفن همراه و کمک به برقرسانی به روستاهای کوهساران موگویی باید مورد توجه قرار گیرد.
کوهساران موگویی در فریدونشهر، منطقهای کوهستانی و برفگیر با هفت روستاست که تردد در مسیرهای دسترسی آن، بهویژه در فصل زمستان، همواره با دشواری همراه بوده است، با آغاز بارشهای برف، گردنههای مسیر دربسیاری از مواقع مسدود شده و دسترسی مردم منطقه با محدودیت مواجه بود.
تکمیل این مسیر، علاوه بر کاهش زمان دسترسی، میتواند تردد زمستانی و دسترسی ساکنان هفت روستای منطقه به خدمات و امکانات را آسانتر کند؛ راهی که قرار است فاصله مردم این بخش از زاگرس با شهر و خدمات مورد نیازشان را کوتاهتر کند.