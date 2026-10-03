هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های ایستای البرز و ملوان بندرانزلی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهار مسابقه در شهر‌های تهران، اصفهان و سیرجان برگزار شد. تهران میزبان دو مسابقه بود؛ در زمین شماره دو ورزشگاه کارگران آوا میزبان خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی بود که توانست با برد پرگل هفت بر یک به رده سوم جدول صعود کند.

این بازی در زمین چمن مصنوعی برگزار شد که جایگاه تماشاگران در پشت فنس‌ها تعبیه شده بود و خبرنگاران هم جایی نداشتند.

در پایان بازی کادر فنی و سرپرستی تیم آوا با ناراحتی از این شکست مصاحبه نکردند و اجازه گفت‌و‌گو با بازیکنان را هم ندادند.

در ورزشگاه شهید کاظمی تهران پرسپولیس میزبان وارش نوشهر بود و توانست به سومین پیروزی فصل خود برسد. در این مسابقه سرخ پوشان یک بر صفر با گل زهرا قنبری کاپیتان خود به برتری رسیدند.

همچنین گل گهر در سیرجان مقابل استقلال تهران به تساوی سه به سه رسید و سپاهان در اصفهان یک بر صفر پالایش گاز ایلام را برد.

آخرین بازی این هفته هم عصر امروز (یازد مهر) در کرج بین تیم‌های ایستای البرز و ملوان بندر انزلی برگزار می‌شود.

در جدول رده بندی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان هر دو با ۹ امتیاز اول و دوم هستند.