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نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج با محوریت مطالعات فرهنگی، هنری و ادبی، ۲۶ تا ۲۸ آبان در دانشگاه مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین بازگشایی دبیرخانه نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج و رونمایی از پوستر و لوگوی این جشنواره دوشنبه ۱۳ مهر در دانشگاه مازندران برگزار میشود.
این آیین از ساعت ۱۰ صبح در ساختمان مرکزی معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه مازندران و با حضور جمعی از مسئولان، استادان و علاقهمندان برگزار خواهد شد.
نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج با محوریت مطالعات فرهنگی، هنری و ادبی در آثار نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، برگزار میشود.
مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات هنری، نقد ادبی، شعر نو و کلاسیک، شعر مازندرانی و مکاتب ادبی از محورهای بخش علمی این جشنواره است.
در بخش فرهنگی و هنری نیز آثاری در زمینههای تئاتر، موسیقی محلی، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و هنرهای تجسمی پذیرفته میشود.
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آبانماه ۱۴۰۵ در دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ارسال آثار، هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق دبیرخانه جشنواره در پیامرسانهای تلگرام، بله، ایتا و واتساپ و همچنین صفحه اینستاگرام جشنواره در ارتباط باشند.