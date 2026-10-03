به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،آقای فرمان نورخواست پدر شهید کریم نورخواست در سن۸۷ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت پیکر این مرحوم با حضور پرشور مردم شهید پرور شهرستان سراب تشییع و در گلزار شهدای روستای رازلیق به خاک سپرده شد.

سرباز ارتش شهید کریم نورخواست در ۲ دی ماه ۱۳۴۴ در روستای رازلیق از توابع بخش مرکزی سراب در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود.

وی در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نایل آمد.