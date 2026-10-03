مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و شانزدهمین شب اجتماعات شبانه، با گرامیداشت سالروز عملیات تاریخی «وعده صادق ۲»، بر لزوم پاسخ قاطع به هرگونه ماجراجویی دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این شب اجتماعی که مصادف با دهم مهرماه بود، شرکت‌کنندگان با یادآوری حماسه ماندگار عملیات وعده صادق ۲، این اقدام را لرزه‌انداز سرزمین‌های اشغالی توصیف کردند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که حماسه وعده صادق ۲ نشان‌دهنده قدرت و اراده ملت بود و در صورت تکرار هرگونه جسارت از سوی دشمن، این پاسخ قاطع باید با قدرتی بیشتر تکرار شود.