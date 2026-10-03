سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از افزایش عرضه سیب‌زمینی نوبرانه در بازار خبر داد و گفت: با آغاز برداشت در ۱۲ استان، قیمت این محصول تا پایان هفته کاهش می‌یابد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما علی برابری حجم عرضه سیب‌زمینی در میدان‌های عمده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار را رو به افزایش دانست و افزود: دیشب حدود هزار و ۱۰۰ تن محصول در میدان مرکزی تخلیه شد و قیمت‌ها در این میدان روند کاهشی داشت.

او گفت: هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میدان‌های عمده‌فروشی تهران بین ۶۳ تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود و بهای محصول ممتاز و لوکس به ۸۰ هزار تومان می‌رسد. با این حال، برخی خرده‌فروشان آن را در سطح شهر با قیمت ۸۵ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

برابری گفت: از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم برای جلوگیری از دریافت مبالغ بالاتر از مصرف‌کنندگان، بر عملکرد واحد‌های صنفی نظارت کنند.

او فاصله میان پایان برداشت تابستانی و آغاز برداشت پاییزی در استان‌هایی مانند اردبیل را علت افزایش قیمت در هفته‌های اخیر دانست و افزود: عرضه محصول ذخیره‌شده در سردخانه‌ها نیز با هماهنگی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و پلیس امنیت اقتصادی سرعت گرفته است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیش‌بینی کرد با آغاز اوج برداشت در ۱۲ استان از اواخر این هفته، عرضه در میدان‌های مرکزی بیشتر و قیمت خرده‌فروشی‌ها نیز کمتر شود. اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، همدان، اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه از استان‌های پیشرو در تولید سیب‌زمینی هستند.

برابری قیمت تمام‌شده محصول در مزرعه را ۵۵ تا ۶۱ هزار تومان اعلام کرد و گفت: دولت در صورت نیاز برای حمایت از تولیدکنندگان، سیب‌زمینی را به‌صورت حمایتی خریداری و برای فصل زمستان ذخیره می‌کند.

او همچنین از کافی بودن عرضه گوجه‌فرنگی در بازار تهران خبر داد و گفت: این محصول در میدان‌های عمده‌فروشی کیلویی ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان و در سطح شهر حدود ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ قیمت نهایی با توجه به کیفیت محصول و منطقه فروش متفاوت است.

به گفته برابری، ورود مستمر گوجه‌فرنگی از استان فارس و مناطق اطراف تهران، عرضه این محصول را پایدار نگه داشته است.