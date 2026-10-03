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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از افزایش تردد ناوگان باری در پایانههای مرزی بازرگان و پلدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری در گفتوگوی تلفنی با واحد خبر صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: طی این مدت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان تردد کردهاند و پایانه مرزی پلدشت نیز با افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی تردد مواجه بوده است.
این مقام مسئول افزود: با پیگیریها و رایزنیهای انجامشده، بهویژه مذاکرات استاندار آذربایجانغربی با مسئولان کشور مقابل، میزان خروج روزانه ناوگان از مرز بازرگان که در ابتدای سال حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ دستگاه بود، اکنون بهطور میانگین به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه رسیده و افزایش آن تا ۵۰۰ دستگاه در روز در دستور کار قرار دارد.
شکری با اشاره به مطالب مطرحشده درباره وجود ۷ هزار کامیون در مرز تصریح کرد: این تعداد مربوط به ناوگانی است که بهصورت اینترنتی نوبت دریافت کردهاند و به معنای حضور همزمان ۷ هزار کامیون در مرز نیست؛ ناوگان ۷۲ ساعت پیش از زمان نوبت، پیشفراخوان میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: سامانه نوبتدهی اینترنتی در پایانههای مرزی بازرگان و پلدشت فعال است و کالاهای فسادپذیر و خطرناک نیز در این سامانه ساماندهی شدهاند تا روند تردد ناوگان روانتر انجام شود.