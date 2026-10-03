به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و در دستورالعمل امسال بر مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان، هم‌افزایی دستگاه‌ها، عدالت فرهنگی، توجه به سلامت روان کودکان و اجرای اقدام‌های باکیفیت و ماندگار تأکید شده است.

بر اساس این دستورالعمل، هفته ملی کودک فرصتی برای جلب توجه جامعه، خانواده، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به مسائل، نیازها، حقوق و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان است و برنامه‌های این هفته باید فراتر از فعالیت‌های صرفاً مناسبتی، زمینه همکاری و اقدام مشترک برای بهبود کیفیت زندگی کودکان را فراهم کند.

با توجه به تجربه جنگ و آسیب‌دیدن کودکان، به‌ویژه شهادت کودکان و نوجوانان، توجه به حق حیات، امنیت، سلامت روان، امید، هویت ملی، تاب‌آوری و حمایت از کودکان در شرایط بحران نیز از رویکرد‌های مورد تأکید است.

بر همین اساس، روایت ایثار و مقاومت در برنامه‌های ویژه کودکان باید متناسب با سن آنان و با رعایت ملاحظات روان‌شناختی و پرهیز از ایجاد اضطراب و هراس انجام شود. همچنین در برنامه‌های امسال بر تربیت ایرانی‌اسلامی کودکان و نوجوانان و نقش آنان در ساختن آینده کشور تأکید شده و مشارکت کودکان در ایده‌پردازی، طراحی، اجرا، روایت و ارزیابی فعالیت‌ها به‌عنوان یکی از اصول اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

مشارکت کودکان در برنامه‌ها جدی‌تر می‌شودتقویت امنیت و سلامت جسمی و روانی، نشاط و امید، گسترش عدالت فرهنگی و آموزشی، افزایش دسترسی کودکان به کتاب، هنر، بازی، ورزش، علم و فناوری، تقویت نقش خانواده و مربیان، توجه به کودکان مناطق کم‌برخوردار و دارای نیاز‌های ویژه و ایجاد همکاری ماندگار میان دستگاه‌های فعال در حوزه کودک از اهداف پیش‌بینی‌شده برای هفته ملی کودک ۱۴۰۵ است.

برنامه‌ها همچنین باید بر حفظ کرامت و مصلحت کودک، هویت ایرانی ـ اسلامی، خانواده‌محوری، فرصت برابر، خلاقیت و تجربه، استفاده ایمن از رسانه و فناوری و توجه به اقتضائات گروه‌های سنی مختلف استوار باشد.

شعار و روزشمار هفته ملی کودک

شعار هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ «لبخند کودکان، الفبای وطن» تعیین شده است.

بر اساس روزشمار این هفته، ۱۵ مهر «لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند» با محور روایت کودکان و نوجوانان شهید و به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب؛ ۱۶ مهر «زمین، خانه‌ی فردای ما» با محور طبیعت و محیط‌زیست؛ ۱۷ مهر «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود» با محور خانواده، گفت‌و‌گو، امنیت و همراهی؛ ۱۸ مهر «بازی؛ زبان کودکی» با محور نشاط، خلاقیت و دوستی؛ ۱۹ مهر «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا» با محور خواندن، قصه، تخیل و عدالت فرهنگی؛ ۲۰ مهر «وطن، خانه‌ی همه‌ی کودکان» با توجه ویژه به کودکان دارای نیاز‌های ویژه و ۲۱ مهر «کودکان، سازندگان فردا» با محور دانش، علوم و فناوری‌های نوین، هنر و خلاقیت نام‌گذاری شده است.

برنامه‌های مشترک هفته ملی کودک

در دستورالعمل برگزاری هفته ملی کودک، مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی مشترک نیز پیشنهاد شده است.

«روایت‌گران نور» یکی از این برنامه‌هاست که در آن کودکان و نوجوانان با استفاده از داستان، شعر، نقاشی، فیلم کوتاه، پادکست و دیگر قالب‌های رسانه‌ای، روایت‌های متناسب با سن خود از کودکان شهید میناب تولید می‌کنند.

همچنین در برنامه «۱۶۸ بال و یک آسمان» در روز ۱۵ مهر، بادبادک‌هایی به یاد ۱۶۸ کودک شهید میناب به پرواز درمی‌آید. «صدای کودک» با هدف گفت‌وگوی مستقیم کودکان و نوجوانان با مدیران، «یک شهر، یک اقدام برای کودک» با هدف شکل‌گیری اقدام‌های ماندگار در شهرها، «کودک متفاوت؛ فرصت برابر» با تأکید بر حضور و دسترسی کودکان دارای معلولیت، «کودک، خانواده، گفت‌و‌گو»، «کودک و طبیعت»، «کودک امروز؛ کاوشگر فردا» با محور فعالیت‌های علمی و فناورانه و «خبرنگاران نوجوان» از دیگر برنامه‌های مشترک پیش‌بینی‌شده است.

در اجرای استانی نیز کمیته هفته ملی کودک با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت استانداری و دستگاه‌های مرتبط فعالیت خواهد کرد.

هماهنگی میان دستگاه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری، اجرای دست‌کم یک برنامه مشترک استانی و توجه به مناطق کم‌برخوردار از جمله وظایف این کمیته‌هاست.

در سطح شهرستان‌ها و محله‌ها نیز استفاده از ظرفیت مدارس، مراکز کانون، کتابخانه‌ها، فرهنگسراها، شهرداری‌ها، مساجد، مراکز بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب پیش‌بینی شده و بر اجرای فعالیت‌هایی نزدیک به زندگی واقعی کودکان به جای تمرکز صرف بر مراسم رسمی تأکید شده است.

کیفیت برنامه‌ها جایگزین آمارمحوری

بر اساس الزام‌های اجرایی، هر دستگاه به جای افزایش تعداد برنامه‌ها باید بر یک تا سه اقدام مشخص و باکیفیت متناسب با مأموریت خود تمرکز کند و دست‌کم یک برنامه را با مشارکت مستقیم کودکان و نوجوانان طراحی یا اجرا کند. توجه به مناطق روستایی و کم‌برخوردار، فراهم کردن امکان حضور کودکان دارای معلولیت، رعایت حریم خصوصی و کرامت کودکان در تولید و انتشار عکس و فیلم و استفاده از هویت بصری مشترک هفته ملی کودک از دیگر موارد مورد تأکید است.

ارزیابی فعالیت‌های هفته ملی کودک نیز صرفاً بر اساس تعداد برنامه‌ها انجام نخواهد شد و کیفیت و اثرگذاری فعالیت‌ها، میزان مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان، پوشش مناطق کم‌برخوردار، حضور کودکان دارای نیاز‌های ویژه، همکاری میان دستگاه‌ها و اقدام‌هایی که پس از پایان هفته استمرار پیدا می‌کنند، از شاخص‌های ارزیابی خواهد بود.