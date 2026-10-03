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مدیر اجرایی هیجدهمین نمایشگاه سنگ ایران با اشاره به حضور معادن ۲۷ استان کشور گفت: تجمیع ظرفیت معادن و تولیدکنندگان سنگ ایران، زمینه معرفی توانمندیهای کشور و گسترش ارتباط با بازارهای صادراتی را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما محمد حلاجیان با بیان این مطلب گفت: مجموعه نمایشگاهی سنگ ایران نخستین سایت نمایشگاهی کشور است که با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و مشارکت فعالان حوزه معادن سنگ ایجاد شده است.
او با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور گفت: در هیجدهمین دوره نمایشگاه، حدود ۶۰۰ مجموعه شامل شرکتها و معادن از ۲۷ استان کشور حضور دارند و بیش از ۴۰۰ معدن در این رویداد مشارکت کردهاند.
مدیر اجرایی هیجدهمین نمایشگاه سنگ ایران ادامه داد: حدود ۳۸ هزار مترمربع فضای خالص نمایشگاهی اختصاص یافته و حدود ۴۷ هزار تن محصول وارد مجموعه خواهد شد که از نظر حجم سنگ ارائهشده، این رویداد در سطح نمایشگاههای تخصصی سنگ جهان جایگاه قابل توجهی دارد.
حلاجیان گفت: یکی از مزیتهای مهم این رویداد، جمع شدن ظرفیت معادن سنگ ساختمانی کشور در یک محل است و فعالان خارجی میتوانند در مدت کوتاهی با تعداد زیادی از معادن، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارتباط برقرار کنند.
به گفته وی در حالی که یک فعال خارجی برای بازدید از معادن مختلف کشور به زمان زیادی نیاز دارد، حضور در این مجموعه امکان مشاهده و مقایسه ظرفیت صدها معدن و مذاکره مستقیم با معدنداران و صادرکنندگان را فراهم میکند.
او با اشاره به ایجاد میز خدمت در این دوره گفت: کارشناسان معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای اکتشاف و استخراج در این بخش حضور دارند تا صاحبان معادن بتوانند مسائل و پرسشهای خود را پیگیری کنند.
حلاجیان افزود: سازمان نظام مهندسی معدن نیز در این بخش حضور دارد و با توجه به نقش این سازمان در فرآیند استخراج معادن، خدمات و مشاورههای تخصصی ارائه خواهد شد.
مدیر اجرایی هیجدهمین نمایشگاه سنگ ایران گفت: سازمان توسعه تجارت ایران نیز در زمینه صادرات، تعهدات ارزی، واردات ماشینآلات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز فعالان صنعت سنگ در این مجموعه حضور دارد و دانشگاه علم و صنعت نیز در حوزههای مدیریتی، مهندسی معدن و استخراج مشارکت خواهد داشت.
او با اشاره به ضرورت توجه به فرآوری سنگ در معادن گفت: حدود ۵۰ درصد فرآوری سنگ در معدن انجام میشود و به همین دلیل کمپین «بلوک سنگ خام نیست» با حمایت انجمن سنگ ایران راهاندازی شده است تا فرآیند تولید و ارزش افزودهای که پیش از رسیدن سنگ به کارخانه ایجاد میشود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حلاجیان افزود: استخراج سنگ ساختمانی فرآیندی دشوار است و برخلاف تصور عمومی، در این بخش انفجار انجام نمیشود و کوپ سنگ باید با دقت از دل کوه استخراج شود تا امکان انتقال و فرآوری آن در کارخانه فراهم شود.
او همچنین از رونمایی نخستین معدن کوارتزیت ایران خبر داد و گفت: ایران از نظر تنوع سنگهای ساختمانی ظرفیت قابل توجهی دارد و سنگهایی مانند مرمر، مرمریت، تراورتن، گرانیت، لایماستون و سنداستون در کشور تولید میشود.
حلاجیان ادامه داد: نخستین معدن کوارتزیت ایران که سنگی سخت و خاص محسوب میشود، در این دوره معرفی خواهد شد تا ظرفیتهای زنجیره معدنی سنگ ساختمانی کشور بیش از پیش شناخته شود.
او با اشاره به ظرفیتهای اکتشافی کشور گفت: طبق آمار اعلامشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش محدودی از ذخایر معدنی کشور تاکنون به مرحله اکتشاف و استخراج رسیده و همچنان ظرفیت قابل توجهی برای اکتشاف وجود دارد.
مدیر اجرایی هیجدهمین نمایشگاه سنگ ایران همچنین از اجرای برنامهای برای حمایت از خانوادههای فعالان بخش معدن خبر داد و گفت: به دلیل فعالیت معادن در مناطق مختلف و دور از شهرها، برخی شاغلان این حوزه ممکن است مدتهای طولانی از خانوادههای خود دور باشند.
حلاجیان افزود: کمپین «پشت سنگ، زندگی است» با هدف ارائه مشاورههای خانوادگی، آموزشی و روانشناختی به خانوادههای فعالان معدن راهاندازی شده و قرار است با حمایت انجمن سنگ ایران در سطح ملی نیز توسعه پیدا کند.
او گفت: در کنار فعالیتهای تخصصی، امسال توجه ویژهای به ظرفیتهای هنری سنگ شده و برنامههایی در زمینه موسیقی، خطاطی، نقاشی و مجسمهسازی با استفاده از سنگ اجرا خواهد شد.
حلاجیان با اشاره به برنامههای صادراتی صنعت سنگ افزود: بازارهای جنوب شرق آسیا و آفریقا برای توسعه صادرات سنگ ایران بررسی شدهاند و در همین راستا، سفرای کشورهای کنیا، بورکینافاسو، بنگلادش و سریلانکا در این رویداد حضور خواهند داشت.
او ادامه داد:هیئتهایی از کشورهای روسیه، مصر، پاکستان و ترکیه نیز برای حضور و مذاکره با فعالان صنعت سنگ اعلام آمادگی کردهاند.
مدیر اجرایی هیجدهمین نمایشگاه سنگ ایران گفت: سال گذشته ۷۲۸ بازدیدکننده بینالمللی از ۳۰ کشور در این رویداد حضور داشتند و ارتباط با انجمنهای سنگ کشورهای مختلف نیز طی سالهای گذشته دنبال شده است.
حلاجیان افزود: مجلات تخصصی خارجی در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، ترکیه و هند نیز در زمینه معرفی ظرفیتهای صنعت سنگ ایران و اطلاعرسانی رویدادهای تخصصی این بخش فعالیت میکنند.
او گفت: هدف اصلی از این اقدامات، معرفی ظرفیتهای سنگ ساختمانی ایران، توسعه ارتباط با انجمنها و تجار خارجی و فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر محصولات سنگ ایران در بازارهای بینالمللی است.