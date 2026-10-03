به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اختتامیه دوره تخصصی اقراء به روایت حفص از عاصم از طریق شاطبیه، ویژه اعضای جلسه ارتقای حافظان ممتاز قرآن کریم، جمعه ۱۰ مهرماه، به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.

در این دوره که بیش از ۴٠ ساعت به طول انجامید، ٩ نفر از حفاظ ممتاز یک دوره کل قرآن را به صورت غیر حضوری نزد مُقری جوان، محمدجواد دلفانی قرائت کردند.

در اختتامیه این دوره که موسوم به «جلسه إشهار» است، اجازه‌نامه این حفاظ با حضور محمدتقی میرزاجانی، معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن و علی صالحی‌متین، مدیر آموزش و ارزیابی شورا به ایشان اعطا شد.

همچنین آزمون پایانی «قرائت وَرْش از نافع» که چند ماهی است در جریان است نیز به انجام رسید که اختتامیه آن به زودی برگزار خواهد شد.

اما اسامی حفاظ دریافت‌کننده اجازه‌نامه به قرار زیر است:

مجتبی علیرضالو از تهران، محمدرضا جعفرپور از تهران، مهدی برنده از همدان، محمدامین نجفی از زنجان، متین حق‌شناس از اصفهان، ابراهیم ربی‌هاوی از خوزستان، علیرضا سامری از خوزستان، علیرضا محمدی از تهران و سجاد وفایی از قم.

سایر اعضای جلسه ارتقای حافظان ممتاز قرآن کریم، پیش از این موفق به دریافت اجازه‌نامه روایت حفص از عاصم شده بودند.