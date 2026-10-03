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جلسه شورای مدیران استانداری با محوریت پیگیری مصوبات جلسات گذشته، بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و طرح مسائل و نیازهای شهرستانها به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای مدیران استانداری با محوریت پیگیری مصوبات جلسات گذشته، بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و طرح مسائل و نیازهای شهرستانها به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای مدیران بررسی و گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تحقق این مصوبات ارائه شد.
همچنین گزارش اداره کل امور مالیاتی استان و گزارش فرمانداران شهرستانهای شوط و باروق در خصوص مهمترین اقدامات، برنامهها و دستاوردهای انجام شده ارائه و مسائل و نیازهای پیشروی این بخشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرمانداران استان نیز بهصورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت حوزههای تحت مدیریت خود، مسائل و موضوعات نیازمند پیگیری و هماهنگی در سطح استان را مطرح کردند.