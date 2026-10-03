هوای اصفهان خنک می شود و بارش باران و رعد و برق در مناطق غربی استان پیش بینی می شود.

احتمال باران و رعد و برق در مناطق غربی استان

احتمال باران و رعد و برق در مناطق غربی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: هوای این استان در ۲۴ ساعت پیش رو تا ۲ درجه خنک‌تر می‌شود.

لیلا امینی افزود: بویین میاندشت در غرب استان با حداقل دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به وضعیت جوی استان نیز تاکید کرد: آسمان از امروز شنبه تا اواسط هفته جاری در سراسر استان در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر خواهد داشت و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: وزش باد در مناطق مرکزی و برخی مناطق مستعد استان با گرد و خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گفته وی، از بعد از ظهر امروز در مناطق غربی استان به علت تقویت رطوبت، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد وقوع رعد و برق محتمل است.