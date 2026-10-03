رئیس شورای تأمین دام کشور با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره مجوز عرضه گوشت الاغ و اسب گفت: هیچ سند رسمی برای عرضه این نوع گوشت وجود ندارد و گوشت تک‌سمیان در سبد مصرفی گوشت قرمز کشور جایگاهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منصور پوریان افزود: گوشت تک‌سمیان، شامل اسب و الاغ، چه در تولید داخل و چه در واردات، جایگاهی در سبد پروتئینی کشور ندارد و گوشت قرمز تولید داخل از دام‌هایی مانند گوسفند، بز، گاو، گوساله، گاومیش و شتر تأمین می‌شود.

وی افزود: موارد احتمالی عرضه غیرقانونی گوشت الاغ در گذشته با برخورد مواجه شده است و این موضوع را نمی‌توان به روند معمول تأمین گوشت کشور مرتبط دانست.

رئیس شورای تأمین دام کشور درباره نامه سازمان دامپزشکی برای بررسی عرضه این نوع گوشت نیز گفت: سازمان دامپزشکی درخواست‌های مختلف در زمینه واردات گونه‌های حیوانی و فرآورده‌های دامی را از منظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها بررسی می‌کند و دریافت یا بررسی یک درخواست به معنای صدور مجوز عرضه نیست.

پوریان گفت: واردات گوشت پس از بررسی‌های بهداشتی و تأیید سازمان دامپزشکی، باید از نظر شرعی و همچنین ضوابط مصرف نیز بررسی و تأیید شود.

وی با رد ارتباط دادن موضوع گوشت الاغ با کاهش قدرت خرید مردم گفت: ادعاهای مطرح‌شده درباره عرضه این نوع گوشت به دلیل شرایط اقتصادی، سند و پشتوانه رسمی ندارد و نباید بررسی یک درخواست را به معنای صدور مجوز عرضه تلقی کرد.

رئیس شورای تأمین دام کشور همچنین با اشاره به وضعیت تأمین گوشت قرمز در کشور گفت: انواع دام سبک و سنگین در کشور وجود دارد و گوشت مورد نیاز بازار از منابع متعارف تأمین می‌شود.

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