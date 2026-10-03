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«شورای عالی هنر و ادبیات» با مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بنا به مصوبه هیئت وزیران شورای عالی هنر و ادبیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
براساس مصوبه هیات دولت، «شورای عالی هنر و ادبیات» به منظور تقویت ارتباط میان بخشهای سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرایی، نظارتی، آموزشی، پژوهشی و تولیدی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر در سراسر کشور، رفع چالشهای بین دستگاهی و تسهیل و بهینهسازی فرآیند خدمت رسانی به فعالان و مشاغل حوزه هنر و ادبیات در سطوح استانی، ملی و بینالمللی، افزایش همافزایی، هماهنگی و همکاریهای فرهنگی، هنری، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاههای متولی، اجرایی و نهادهای ذی ربط با یکدیگر و با بخشهای غیردولتی بدون افزایش هر گونه ساختار و تشکیلات جدید تشکیل میشود.
در این راستا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر شورا)، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دو نفر از وزرا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاون اول رئیس جمهور، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجید شاه حسینی رئیس فرهنگستان هنر، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای این شورا هستند.
احکام اعضای شورا با امضای معاون اول رئیس جمهور صادر خواهد شد و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تشکیل این شورا را تصویب و در هشتم مهر آن را ابلاغ کرده است.
همچنین ساز وکارهای اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت شورا طی یک دستورالعمل اجرایی تدوین در شورا بررسی و پس از تبلیغ با ابلاغ رئیس شورا اجرایی میشود.
حمایت از پیشرفت هنر و ادبیات ایرانی ـ اسلامی، همافزایی ظرفیتهای موجود در توسعه و تجهیز زیرساختهای تخصصی فعالیتهای هنری و ادبی، حمایت از بازتعریف، تثبیت جایگاه و افزایش نقشآفرینی هنر و ادبیات ایران در جهان، گسترش متوازن گونههای مختلف زیرمجموعه فعالیتهای هنری و ادبی، رشد اقتصاد فرهنگ و هنر، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد بازارهای جدید هنری، تقویت مشارکت مؤثر نهادهای صنفی در ارتقا و پیشرفت فعالیتهای مرتبط، صیانت از حقوق مادی و معنوی مؤلفان و هنرمندان، فراهمآوری بستر همکاری و همافزایی و بهرهوری سازمانها و نهادهای متولی و اجرایی حوزه هنر و ادبیات از اهداف تشکیل این شورا است.